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ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск. Снег. Май.
11.05.2017 08:21 — Новости регионов | БелТА
В Минске второе утро подряд идет снег. Горожане с удивлением наблюдают засыпанные снегом цветы и первую весеннюю зелень в середине мая. Впрочем, к концу недели синоптики обещают более майскую погоду. Температура повысится до 15 градусов и осадков не предвидится.
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В Минске второе утро подряд идет снег. Горожане с удивлением наблюдают засыпанные снегом цветы и первую весеннюю зелень в середине мая. Впрочем, к концу недели...
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