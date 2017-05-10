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ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск. Снег. Май.

11.05.2017 08:21 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск. Снег. Май.

В Минске второе утро подряд идет снег. Горожане с удивлением наблюдают засыпанные снегом цветы и первую весеннюю зелень в середине мая. Впрочем, к концу недели синоптики обещают более майскую погоду. Температура повысится до 15 градусов и осадков не предвидится.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске второе утро подряд идет снег. Горожане с удивлением наблюдают засыпанные снегом цветы и первую весеннюю зелень в середине мая. Впрочем, к концу недели...

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