11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах 11 мая выпало 7 см снега, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Майский снегопад в Гродненской области зафиксирован впервые за последние 30 лет. Причем если в Гродно 10 мая выпало около 1 см снега, а 11 мая просто фиксировались осадки в виде снега, то в Ошмянах минувшая ночь выдалась по-настоящему зимней. Здесь выпало 7 см снега. В Лиде этой ночью выпало около 3 см снега, в Новогрудке - около 5 мм.

"Ранее снег в мае не выпадал, за последние 30 лет зафиксировано лишь шесть случаев выпадения снега в апреле. А вот майские заморозки - не такое уж редкое явление. Фиксируются они довольно часто", - отметили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. История наблюдений знает случаи, когда температура опускалась ниже нуля и в летние месяцы. Впрочем, в ближайшее время очередных снегопадов не ожидается: к выходным температура повысится, осадки не прогнозируются.

В ГАИ региона сообщили, что ухудшение погодных условий не вызвало всплеска происшествий на дорогах.-0-

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