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Традиционный парад колясок пройдет в Гродно 12 мая

11.05.2017 10:41 — Новости регионов | БелТА  
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Традиционный парад колясок пройдет в Гродно 12 мая
Парад колясок. Фото из архива

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парад колясок и дефиле детской моды пройдут в Гродно 12 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Ленинского района города Гродно.

Традиция таким образом отмечать День семьи в Ленинском районе зародилась несколько лет назад. За это время парад детских колясок стал еще одним брендовым мероприятием, привлекающим не только новых участников, но и зрителей. 12 мая оригинально украшенные коляски проедут по центру Гродно. В параде примут участие свыше 70 семей со всего города.

"Ранее местом проведения праздника был исключительно парк им. Жилибера. Сейчас же решено организовать его в более широком формате: коляски пройдут парадом по главной пешеходной улице Советской от одноименной площади до летней эстрады в главном парке города. Сделано это для того, чтобы увидеть парад смогли как можно больше горожан и гостей города", - отметили в администрации Ленинского района Гродно. Там подчеркнули, что зрители будут обязательно удивлены. Традиционно участие в шествии принимают только самые необычные коляски: победителей будут определять сразу в десятке номинаций. Родители представят свое видение сказочной, фруктовой или техно-коляски, а также фантазии на военную или историческую тематику.

"Продолжится праздник на летней эстраде в парке им. Жилибера. В частности, здесь впервые пройдет дефиле детской моды: новую весенне-летнюю коллекцию представит сеть магазинов для детей", - отметили в администрации Ленинского района Гродно. Свои выступления на концерте представят семейный коллективы из Гродно, выступит и заслуженный любительский коллектив "Гродненский колокольчик". Кульминацией праздника станет танцевальный флешмоб "Погремушка" для всех собравшихся.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Традиция таким образом отмечать День семьи в Ленинском районе зародилась несколько лет назад. За это время парад детских колясок стал еще одним брендовым...

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