Праздник для всей семьи устроят в Московском районе Минска 13 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник для всей семьи "Включенные родители - счастливые дети" пройдет 13 мая в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района Минска, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Для посетителей организуют спортивные и настольные игры, мастер-классы, викторины, экопочту. Состоятся консультации психологов по вопросам воспитания и отношений в семье, концерт, можно обменяться игрушками, детской литературой. Мамам и папам с детьми предлагают поучаствовать в увлекательном квесте, собрав пять специальных наклеек за выполненные задания конкурсанты получат хорошую детскую книгу в подарок.

Планируется работа развлекательных площадок, фотозоны. Специалисты расскажут о льготах и социальных гарантиях для молодых семей, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, социальной поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 15.00 и приурочено к Международному дню семьи. Организаторами и партнерами проекта выступают ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Минска", Фонд ООН в области народонаселения, БУ "Центр по оказанию социальных услуг различным категориям населения".-0-