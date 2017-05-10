В Минске горячую воду начнут отключать 15 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с погодными условиями отключение горячего водоснабжения участков тепловых сетей, отключение которых было запланировано на 10 и 11 мая, перенесено на 15 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Так, 15 мая начнется отключение горячего водоснабжения у потребителей по улицам:

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Артема, 14-16, 28, 47;

Автозаводская, 1-43, 2-70;

Автозаводской пер., 1-21, 2-34;

Азизова, 3, 4-8;

Академика Высоцкого, 3, 7;

Алтайская, 64 к. 1-5, 66а, 78 к. 2-3, 90 к.1, 102 к. 1-3, 166 к.1, 164 к.2, 206;

Ангарская, 8-94, 187, кроме 1-19;

Байкальская, 1-7, 33-53, 52-70;

Бельского, 2-20, 60, 62, 15-69;

Берута, 4-12;

Бетонный пр-д, 1-33, 6;

Варвашени, 13 к.1-3;

Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к.1-35;

Волоха, 1-41, 2-16, 43-59;

Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 24, 28-42, 23, 25, 25а, 29, 31;

Герасименко, 1-57, 8-58 к.2;

Гинтовта, 4-48, 50б, 5а-в, 9;

Глаголева;

Городецкая, 2-70, 3-15;

Грибной пер., 28;

Грушевская, 5-11, 22, 123-137, 124-148;

Гурского;

Д.-Марцинкевича, 1-11, 2-10;

Даумана, 13, 13б, 23;

Дзержинского пр-т, 9-19, 55-59, 8-10, 20-24, 60;

Днепровская, 67-79, 100-118;

Долгиновский 2-ой пер., 1;

Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50-56;

Дубравинский пер., 3-9;

Железнодорожная, 21-41, 122-136;

Жукова пр-т, 3, 17-29;

Земледельческая, 50;

Землемерная 1-ая, 4;

Илимская, 1-43, 6б-58;

Иркутская, 65а, 139;

К.Либкнехта, 49-135, 80-122, 128-130;

Карастояновой, 3-45;

Карпова, 4-8, 12-16;

Каховская, 17, 23-51, 26-40, 70а;

Киреенко, 3-7;

Копиевича, 3-7; Лазо, 7;

Коржа, 1-15, 2-26;

Короткий 3-ий пер.;

Кулибина; Куприянова, 1-19;

Лермонтова, 12-24, 28-38, 17-49;

Летняя, 22;

Ложинская, 4, 14, 16, 22, 5-23, г.п. 7;

Макаенка пер., 4;

Макаенка, 7а;

Минина, 6-20; Одоевского, 16-58, 93-115а;

Минский р-н, ул. Лопатина;

Мстиславца, 1, 5, 9, 11, 2, 4, 20-24, г.п. 29;

Навуковая, 2-6;

Наклонный 1-ый пер., 2, 2а-б;

Независимости пр-т, 98, 110а-б, 116, 146а-150, 164-182, 177, 181-185, 191а-б, г.п. 3.1, г.п. 3.2;

Нестерова, 2-8, 58-98, 9, 9а, 49-61;

Никифорова, 3-51;

Новаторская, 53, 53а, 55;

Нововиленская, 1-15, 21 к. 1-3, 23, 6-26;

Нововиленский пер., 2-12;

объекты в/ч 3214; Огинского, 4, 6;

Одесская, 2-8, 16-20б, 28-50, 51-77, 57а;

Одесский пер., 1-9, 2-12а;

Окрестина, 30, 36, 38, 62;

Орловская, 3-23, 29-33, 51, 53, 57, 59, 4-18, 20-36, 40, 40а, 58, 58а, 58 к.1, 60, 66, 70;

Осипенко, 2-8, 15-27;

Острошицкая, 2-14, 3а-23;

Охотская, 117, 119, 133-149, 120;

Охотский пер., 14, 15-21;

Парниковая, 3-13;

Пархоменко, 3;

пер. Канатный, 0 (2 по г.п.);

Переходная, 62, 64;

Переходный 2-ой пер., 6а;

Пермская, 46-54, 51;

Подгорная, 19а/3, 23, 67, ж.д. по г.п. 20, г.п. 23а, г.п. 24, г.п. 25а;

Пожарского, 9, 11;

Пономаренко, 1-43, 24-62;

поселок Геологическая экспедиция, ул. Геологическая, 99-133;

Пржевальского 2-ая, 1-31;

Прилукская;

Прилукский 2-ой пер.;

Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 29, 35, 47а;

Прогрессивная, 8, 29а;

Прямая, 22-28;

Пушкина пр-т, 26-34, 31-39;

Р.Люксембург 2-ой пер., 1-7, 4-8;

Р.Люксембург, 80-178, 89-115, 143-197, 205;

Радиальная, 7-15, 16, 34 к.1-58;

Руссиянова, 1-5, 7а, 4-18;

Скорины, 1, 15а, г.п. 27, г.п. 52;

Сморговский пр-д, 29, 29а;

Сморговский тракт, 3, 7, 10; Солтыса пер., 2-6, 5, 5а;

Солтыса, 4-6б, 22-26, 42-62;

Стадионная, 5, 14;

Стариновская, 2, 4;

Старовиленский тракт, 5, 41, 41а, 67, 69, 73-77, 87-93, 6-10, 26 к.1, 28 к.1, 30, 88;

Стасова, 17;

Томский пер., 35;

Туровского, 2-26, 5;

Тышкевичей, 1;

Уманская, 49-65;

Уручская, 1-17, 2-10;

Ушакова, 33;

Филимонова, 20-24, 25б, 25г, 35-55 к.1-3;

Харьковская, 71-75;

Хмелевского, 12, 32-40, 33-37;

Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1-65, 85;

Холмогорский 2-ой пер., 2;

Хоружей, 33-41, 44, 44а;

Центральная, 46;

Червякова, 2 к.1, 2 к.4, 4-10а, 24, 46-50, 64, 3-7, 23, 31, 55-61;

Шафарнянская, 1, 3, 11, 2-18;

Шевченко б-р, 9-17;

Шугаева, 2, 3-13, 17;

Щедрина, 1, 46, 82, 83;

Щорса, 44-46;

Я.Мавра, 1-7, 41-53 (кроме 64а, 68а-в), 10-68.-0-