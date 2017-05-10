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В Минске горячую воду начнут отключать 15 мая
11.05.2017 11:37 — Новости регионов | БелТА
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с погодными условиями отключение горячего водоснабжения участков тепловых сетей, отключение которых было запланировано на 10 и 11 мая, перенесено на 15 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
Так, 15 мая начнется отключение горячего водоснабжения у потребителей по улицам:
для поиска своей улицы нажмите Ctrl + F, в появившемся окне введите название свой улицы и нажмите Enter
Артема, 14-16, 28, 47;
Автозаводская, 1-43, 2-70;
Автозаводской пер., 1-21, 2-34;
Азизова, 3, 4-8;
Академика Высоцкого, 3, 7;
Алтайская, 64 к. 1-5, 66а, 78 к. 2-3, 90 к.1, 102 к. 1-3, 166 к.1, 164 к.2, 206;
Ангарская, 8-94, 187, кроме 1-19;
Байкальская, 1-7, 33-53, 52-70;
Бельского, 2-20, 60, 62, 15-69;
Берута, 4-12;
Бетонный пр-д, 1-33, 6;
Варвашени, 13 к.1-3;
Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к.1-35;
Волоха, 1-41, 2-16, 43-59;
Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 24, 28-42, 23, 25, 25а, 29, 31;
Герасименко, 1-57, 8-58 к.2;
Гинтовта, 4-48, 50б, 5а-в, 9;
Глаголева;
Городецкая, 2-70, 3-15;
Грибной пер., 28;
Грушевская, 5-11, 22, 123-137, 124-148;
Гурского;
Д.-Марцинкевича, 1-11, 2-10;
Даумана, 13, 13б, 23;
Дзержинского пр-т, 9-19, 55-59, 8-10, 20-24, 60;
Днепровская, 67-79, 100-118;
Долгиновский 2-ой пер., 1;
Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50-56;
Дубравинский пер., 3-9;
Железнодорожная, 21-41, 122-136;
Жукова пр-т, 3, 17-29;
Земледельческая, 50;
Землемерная 1-ая, 4;
Илимская, 1-43, 6б-58;
Иркутская, 65а, 139;
К.Либкнехта, 49-135, 80-122, 128-130;
Карастояновой, 3-45;
Карпова, 4-8, 12-16;
Каховская, 17, 23-51, 26-40, 70а;
Киреенко, 3-7;
Копиевича, 3-7; Лазо, 7;
Коржа, 1-15, 2-26;
Короткий 3-ий пер.;
Кулибина; Куприянова, 1-19;
Лермонтова, 12-24, 28-38, 17-49;
Летняя, 22;
Ложинская, 4, 14, 16, 22, 5-23, г.п. 7;
Макаенка пер., 4;
Макаенка, 7а;
Минина, 6-20; Одоевского, 16-58, 93-115а;
Минский р-н, ул. Лопатина;
Мстиславца, 1, 5, 9, 11, 2, 4, 20-24, г.п. 29;
Навуковая, 2-6;
Наклонный 1-ый пер., 2, 2а-б;
Независимости пр-т, 98, 110а-б, 116, 146а-150, 164-182, 177, 181-185, 191а-б, г.п. 3.1, г.п. 3.2;
Нестерова, 2-8, 58-98, 9, 9а, 49-61;
Никифорова, 3-51;
Новаторская, 53, 53а, 55;
Нововиленская, 1-15, 21 к. 1-3, 23, 6-26;
Нововиленский пер., 2-12;
объекты в/ч 3214; Огинского, 4, 6;
Одесская, 2-8, 16-20б, 28-50, 51-77, 57а;
Одесский пер., 1-9, 2-12а;
Окрестина, 30, 36, 38, 62;
Орловская, 3-23, 29-33, 51, 53, 57, 59, 4-18, 20-36, 40, 40а, 58, 58а, 58 к.1, 60, 66, 70;
Осипенко, 2-8, 15-27;
Острошицкая, 2-14, 3а-23;
Охотская, 117, 119, 133-149, 120;
Охотский пер., 14, 15-21;
Парниковая, 3-13;
Пархоменко, 3;
пер. Канатный, 0 (2 по г.п.);
Переходная, 62, 64;
Переходный 2-ой пер., 6а;
Пермская, 46-54, 51;
Подгорная, 19а/3, 23, 67, ж.д. по г.п. 20, г.п. 23а, г.п. 24, г.п. 25а;
Пожарского, 9, 11;
Пономаренко, 1-43, 24-62;
поселок Геологическая экспедиция, ул. Геологическая, 99-133;
Пржевальского 2-ая, 1-31;
Прилукская;
Прилукский 2-ой пер.;
Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 29, 35, 47а;
Прогрессивная, 8, 29а;
Прямая, 22-28;
Пушкина пр-т, 26-34, 31-39;
Р.Люксембург 2-ой пер., 1-7, 4-8;
Р.Люксембург, 80-178, 89-115, 143-197, 205;
Радиальная, 7-15, 16, 34 к.1-58;
Руссиянова, 1-5, 7а, 4-18;
Скорины, 1, 15а, г.п. 27, г.п. 52;
Сморговский пр-д, 29, 29а;
Сморговский тракт, 3, 7, 10; Солтыса пер., 2-6, 5, 5а;
Солтыса, 4-6б, 22-26, 42-62;
Стадионная, 5, 14;
Стариновская, 2, 4;
Старовиленский тракт, 5, 41, 41а, 67, 69, 73-77, 87-93, 6-10, 26 к.1, 28 к.1, 30, 88;
Стасова, 17;
Томский пер., 35;
Туровского, 2-26, 5;
Тышкевичей, 1;
Уманская, 49-65;
Уручская, 1-17, 2-10;
Ушакова, 33;
Филимонова, 20-24, 25б, 25г, 35-55 к.1-3;
Харьковская, 71-75;
Хмелевского, 12, 32-40, 33-37;
Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1-65, 85;
Холмогорский 2-ой пер., 2;
Хоружей, 33-41, 44, 44а;
Центральная, 46;
Червякова, 2 к.1, 2 к.4, 4-10а, 24, 46-50, 64, 3-7, 23, 31, 55-61;
Шафарнянская, 1, 3, 11, 2-18;
Шевченко б-р, 9-17;
Шугаева, 2, 3-13, 17;
Щедрина, 1, 46, 82, 83;
Щорса, 44-46;
Я.Мавра, 1-7, 41-53 (кроме 64а, 68а-в), 10-68.-0-
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с погодными условиями отключение горячего водоснабжения участков тепловых сетей, отключение которых было запланировано...
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