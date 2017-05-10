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В Минске изменяется схема дорожного движения на пересечении ул. М.Богдановича и пр. Машерова

11.05.2017 11:52 — Новости регионов | БелТА  
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с изменением схемы организации дорожного движения на пересечении ул. М.Богдановича и пр. Машерова с 22 мая переносятся остановочные пункты, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, для автобусных маршрутов №38, 91, 1053-ТК, 1146-ТК, 1153-ТК, 1346-ТК и троллейбусных маршрутов №37, 46, 53 остановочные пункты "Просп. Машерова" по ул. М.Богдановича переносятся за пересечение с пр. Машерова: при движении в сторону пл. Бангалор - к магазину "Сделай сам", при движении в сторону ул. Немига - к пивзаводу "Оливария".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для автобусных маршрутов №38, 91, 1053-ТК, 1146-ТК, 1153-ТК, 1346-ТК и троллейбусных маршрутов №37, 46, 53 остановочные пункты "Просп. Машерова" по ул. М.Богдановича переносятся за...

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