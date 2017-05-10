В Минске снизилась наркопреступность - ГУВД

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске снизился уровень наркопреступности, сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов сегодня на заседании Мингорисполкома, на котором рассматривалась эффективность мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Сазонов отметил, что работа органов внутренних дел в течение последних двух лет была направлена прежде всего на выявление сбытчиков наркотиков, нарколабораторий и помещений для изготовление курительных смесей, изъятие из незаконного оборота наркотических средств, пресечение каналов их поставки на территорию республики, блокировку доступа к сайтам, ликвидацию интернет-магазинов, торгующих спайсами.

"Уровень наркопреступности в столице снизился. Так, меньше совершено преступлений по линии уголовного розыска лицами, состоящими на учете в наркологическом диспансере, а также находящимися в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или психотропных веществ. Уменьшилось число заявлений от граждан о фактах незаконного оборота наркотиков", - отметил Александр Сазонов.

В Минске в конце 2016 года принят план мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией. Аналогичные планы утверждены во всех районных администрациях столицы. Мероприятия направлены на повышение эффективности профилактики наркомании, выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также на устранение причин, порождающих эти социально опасные явления.

На 1 апреля под наблюдением наркологической службы состоят более 5,4 тыс. человек, из них 39 - в возрасте до 18 лет.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец отметил важность рассматриваемых вопросов и подчеркнул, что формализм в этой работе недопустим. На заседании Мингорисполкома были озвучены предложения по совершенствованию мер профилактики, подготовке информационных материалов о пропаганде здорового образа жизни.-0-