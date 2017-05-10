11 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Официальное открытие завода по производству торгового оборудования международного холдинга "Модерн-Экспо" состоялось сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Запуск завода позволил создать для города более 200 рабочих мест, а в будущем их количество будет увеличиваться. Производственная площадь предприятия на территории приобретенных неиспользуемых помещений ОАО "Витязь" составляет 25 тыс. кв.м и оснащена новейшими технологиями по металлообработке. Здесь установлены уникальные для Беларуси станки и оборудование - автоматизация процесса производства достигает 80%. Компания является резидентом свободной экономической зоны "Витебск". Продукция, изготавливаемая на заводе, будет поставляться в страны Таможенного союза и на рынки Европы. В строительство, ремонт и оборудование инвестировано общей сложностью более $8 млн.

"Этот проект значительно усилит экспортный потенциал Беларуси, - подчеркнул на открытии председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. - Производимая здесь продукция также работает на импортозамещение. Все это найдет свое отражение в прибыли компании, заработной плате работников и пополнении бюджета области. Инвестор, я уверен, ни со стороны Украины, ни со стороны Польши, не будет сожалеть о том, что принял решение в пользу Витебска".

Гостями торжества стали не только руководство области и города, но и представители иностранных делегаций, посольств, предприятий - участники VI Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Перспективы", который сегодня начал свою работу в Витебске. Открытие предприятия с иностранными инвестициями, экскурсия по производству наилучшим образом продемонстрировали потенциал региона для вложения капитала и технологий в создание и развитие бизнеса. "Для нас это не только открытие очередного завода, это открытие новых возможностей, - заявил генеральный директор группы компаний Modern-Expo Group Петр Пилипюк. - Мы поверили, что Беларусь - лучшая страна для инвестиций в Восточной Европе. А Витебская область создала лучшие условия для ведения бизнеса. И мы верим, что с жителями Витебска создадим лучшее предприятие отрасли на территории Таможенного союза".

Возможности новейшего оборудования позволяют изготавливать широкий ассортимент конфигураций и модификаций из металла, пластика, картона и ДСП. Производственная мощность составляет 1 тыс. т металла в месяц. И это только пока - запущена лишь первая очередь проекта, задействована треть купленных площадей. В планах инвестора - второй пусковой комплекс, включающий большой объем производства, а также бытовые помещения для работников. С третьим пусковым комплексом будет охвачена вся площадь здания. Уже сейчас ведутся строительные работы в помещении цеха, где будут производить брендовое оборудование. В перспективе в Витебске планируется производить полный спектр продуктов для торговли из портфеля холдинга: холодильное оборудование, торговые и складские стеллажи, РОS-оборудование, кассовые боксы и др. Уже сейчас продукцию из ассортимента завода можно увидеть в крупнейших торговых сетях страны.

Modern-Expo Group - международный холдинг, один из лидеров в Европе по производству и поставках торгового оборудования. Витебский завод стал третьей производственной площадкой, все они расположены в Восточной Европе. Компания работает на рынке 23 года. Персонал составляет более 3 тыс. человек, офисы расположены в Украине, России, Беларуси, Польше, Германии, Франции, Великобритании, ОАЭ. География поставок холдинга - более 60 стран мира. Среди клиентов "Модерн-Экспо" такие компании, как Carrefour, Auchan, Metro, Real, MacDonalds, Intermarche, Leclerc, Zabka, AlSafeer, British American Tobacco, Hills, "Газпромнефть", X5 Retail Group, "Лента", "Магнит", "Евроопт", "Корона", ОМА, "Виталюр", "Буслик", "Соседи", "Домашний" и другие.-0-