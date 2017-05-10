11 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Запуск завода по производству торгового оборудования международного холдинга "Модерн-Экспо" в Витебске станет примером для других польских инвесторов, отметил сегодня посол Польши в Беларуси Конрад Павлик на торжественном открытии предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее событие много говорит о возможностях экономического сотрудничества между Беларусью и Польшей. Этот проект с самой большой суммой польских инвестиций на Витебщине. Успех "Модерн-Экспо" на этой площадке станет примером и для других польских инвесторов. Конечно, задача посольства - показывать такие успехи, содействовать таким проектам, развивать сотрудничество. Инвестиции - это не только новое производство, трансфер технологий, новые рабочие места. Это еще и наращивание экспорта. "Модерн-Экспо" является самым крупным производителем торгового оборудования в Центральной и Восточной Европе. И продукция, производимая в Витебске, пойдет не только на внутренний рынок, но и на экспорт в страны Таможенного союза и Европы", - подчеркнул Конрад Павлик.

Официальный запуск нового завода в Витебске состоялся сегодня с участием учредителей и директоров Modern-Expo Group, руководства Витебской области и города, представителей иностранных делегаций, посольств, предприятий - участников VI Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Перспективы", который сегодня начал свою работу в Витебске. Открытие предприятия с иностранными инвестициями, экскурсия по производству наглядно продемонстрировали потенциал региона для вложения капитала, технологий в создание и развитие бизнеса.

На новом производстве создано более 200 рабочих мест. И это не предел, поскольку в планах инвестора - второй и третий пусковые комплексы для освоения всей территории выкупленных неиспользуемых помещений ОАО "Витязь". Здесь установлен ряд уникальных для Беларуси станков и прочего оборудования - автоматизация процесса достигает 80%. Компания является резидентом свободной экономической зоны "Витебск". В строительство, ремонт и оборудование уже инвестировано более $8 млн.

Modern-Expo Group - международный холдинг, один из лидеров в Европе по производству и поставкам торгового оборудования. Витебский завод стал третьей производственной площадкой, все они расположены в Восточной Европе. Компания работает на рынке 23 года. Персонал составляет более 3 тыс. человек, офисы расположены в Украине, России, Беларуси, Польше, Германии, Франции, Великобритании, ОАЭ. География поставок холдинга - свыше 60 стран. Среди клиентов "Модерн-Экспо" такие компании, как Carrefour, Auchan, Metro, Real, MacDonalds, Intermarche, Leclerc, Zabka, AlSafeer, British American Tobacco, Hills, "Газпромнефть", X5 Retail Group, "Лента", "Магнит", "Евроопт", "Корона", ОМА, "Виталюр", "Буслик", "Соседи", "Домашний" и др.-0-