11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения в организации деятельности студотрядов в Минской области, сообщила БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Снежана Выскварко.

Органы прокуратуры Минской области проверили, как исполняются требования законодательства об организации деятельности студенческих отрядов. Во время проверки выявлены недостатки и упущения в деятельности заинтересованных органов, организаций и объединений в сфере реализации государственной молодежной политики, проинформировала Снежана Выскварко. "Выявлены факты формализма и фиктивного отражения результатов проделанной работы субъектами, наделенными правом формирования студотрядов. В ряде районов Минской области студенческие отряды после заключения договоров на выполнение работ не функционировали, однако в статистическую отчетность об осуществлении деятельности включены", - пояснила она.

Прокуратура установила грубые нарушения законодательства, регулирующего защиту трудовых прав несовершеннолетних. "Так, имели место случаи, когда принимающими организациями не заключались трудовые либо гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг) с учащимися учреждений образования области", - сказала Снежана Выскварко.

Например, между принимающей организацией ОСП "Совхоз "Минский" ОАО "Дорорс" и учащимися Замосточской средней школы летом 2016 года не оформлялись ни трудовые, ни гражданско-правовые отношения. В то же время бухгалтерией совхоза за указанный период произведена оплата за выполненные сельскохозяйственные работы учащимися.

"Проверка показала, что уполномоченными органами не принимаются эффективные меры, направленные на вовлечение несовершеннолетних в общественно-полезную занятость с целью получения ими трудовых навыков", - добавила старший прокурор.

Прокуратурой Минской области по результатам проверки внесено представление в Миноблисполком.

В 2016 году в Минской области сформировано 584 студотряда с общей численностью около 10 тыс. человек, в их числе примерно 7 тыс. несовершеннолетних. В деятельность студотрядов было вовлечено 340 несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН и подростковых наркологических кабинетах.-0-