ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский городской центр соцобслуживания семьи и детей отпраздновал новоселье

11.05.2017 14:54 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей отпраздновал новоселье. Торжественная церемония открытия бывшего детского сада, реконструированного под административное здание, состоялась в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализован за счет средств бюджета города при финансовой поддержке республиканского благотворительного общественного объедения "Клуб Львов" в партнерстве со спонсорскими организациями из Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии. Мероприятие приурочено к Международному дню семьи и 950-летию Минска.

В городском центре социального обслуживания семьи и детей оказывается высококвалифицированная социально-психологическая помощь семьям в кризисной ситуации. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Марианна Щеткина подчеркнула, что это очень важно для того, чтобы в республике количество браков и пар, празднующих золотую свадьбу, увеличивалось.

Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак особо отметил такие направления деятельности центра, как формирование у молодых минчан ответственного родительства, вовлечение отцов в воспитание детей.

"Институт семьи - то, на чем держится государство, - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. - Открытие нового здания центра социального обслуживания семьи и детей станет достойным подарком городу к 950-летию, позволит на высоком уровне оказывать помощь всем семьям, которые в ней нуждаются".

Гости ознакомились с деятельностью центра, посетили выставку научно-методических материалов. Специалисты учреждения совместно с социальными партнерами провели показательные мастер-классы по шитью кукол, песочной терапии, развивающее арт-терапевтическое занятие для детей "Креативный малыш", занятие с собаками-терапевтами.

Государственное учреждение "Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей" создано в 1999 году при финансовой и методической поддержке Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. В центре внедрена национальная модель по работе с мужчинами-агрессорами, сформирован и постоянно обновляется городской банк данных о случаях семейно-бытовых конфликтов. Специалисты центра оказывают социально-посреднические и консультационно-информационные услуги по городской круглосуточной телефонной линии по вопросам семьи и детей. Здесь реализуются такие проекты, как "Я женщина", "Креативный малыш", "Папа-мама-школа", "В ожидании чуда", "Под отцовским крылом", предлагаются различные платные услуги, такие как "Няня на час", "Детский сад для пап".

"Всего на базе центра реализуются свыше 15 проектов, в том числе с участием международных организаций. Такое сотрудничество будет продолжено, в частности по оказанию помощи наркозависимым, развитию папа-школ, школ будущих мам", - отметила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

На учете в центре состоит свыше 11,8 тыс. семей, в которых воспитывается 12,8 тыс. детей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект реализован за счет средств бюджета города при финансовой поддержке республиканского благотворительного общественного объедения "Клуб Львов" в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Прокуратура выявила нарушения в организации деятельности студотрядов в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика