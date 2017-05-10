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Могилевская область в I квартале расширила географию экспорта на девять стран

11.05.2017 15:21 — Новости регионов | БелТА  
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Могилевская область в I квартале расширила географию экспорта на девять стран

11 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область в I квартале 2017 года расширила рынки сбыта на девять стран. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома вице-губернатор Виктор Некрашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе новых экспортных площадок Албания, Ливан, Мьянму, Марокко, Панама. Значительно вырос экспорт товаров в Болгарию - в 3 раза, Грецию - в 8, Китай - в 6, Камбоджу - в 10 раз. В результате темп роста экспорта за указанный период по сравнению с январем-мартом 2016 года составил 142% (при задании в 101%). Положительное сальдо внешней торговли сформировалось на уровне более чем в $100 млн.

Экспорт услуг возрос на 30% до $22 млн, а положительное сальдо сложилось на уровне более $13 млн. "Мы видим, что экспортные рынки оживились, и нам нужно этим максимально воспользоваться, чтобы выйти на новые и закрепиться на традиционных. Для этого нужна более агрессивная маркетинговая политика, более активная работа по диверсификации экспорта", - считает Виктор Некрашевич.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В числе новых экспортных площадок Албания, Ливан, Мьянму, Марокко, Панама. Значительно вырос экспорт товаров в Болгарию - в 3 раза, Грецию - в 8, Китай - в 6, Камбоджу - в 10...

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