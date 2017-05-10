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ВРП Могилевской области в I квартале увеличился на 2,1%

11.05.2017 15:32 — Новости регионов | БелТА  
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11 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области индекс промышленного производства в январе-марте 2017 года составил 106,1% к уровню аналогичного периода прошлого года, что положительно повлияло на формирование ВРП - он увеличился на 2,1%. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя Виктор Некрашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Значительно нарастили объемы производства такие градообразующие предприятия, как "Могилевхимволокно" (рост на 23,2%), "Ольса" (20,4%), "Молочные горки" (14,8%), "Бабушкина крынка" (13,4%). "Важно, что на фоне роста объемов производства не происходит значительного увеличения складских запасов. За январь-март они составили около Вr330 млн, или 64% среднемесячного объема производства", - отметил зампред облисполкома.

По его словам, также улучшаются финансовые показатели работы промышленных организаций. За первый квартал чистая прибыль составила почти Вr40 млн (за январь-март 2016 года чистый убыток составлял Вr99,9 млн), а рентабельность реализованной продукции - 6% (3,1% в аналогичном периоде 2016 года). Аналогичная тенденция по улучшению финансовой ситуации наблюдается и в целом по области. За три месяца чистая прибыль организаций превысила Вr65 млн.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Значительно нарастили объемы производства такие градообразующие предприятия, как "Могилевхимволокно" (рост на 23,2%), "Ольса" (20,4%), "Молочные горки" (14,8%), "Бабушкина...

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