Инвестдоговоры на $1,2 млрд реализуют в Витебской области зарубежные бизнесмены

11 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области реализуется более 180 инвестиционных договоров, заключенных с бизнесменами из разных государств, на сумму около $1,2 млрд. Об этом сообщил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на открытии VI Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Витебской области реализуется более 180 инвестиционных договоров, заключенных бизнесменами из разных государств и облисполкомом, на сумму порядка $1,2 млрд. Много это или мало? Конечно, не достаточно. Инвесторы должны работать в каждой сфере, в каждом направлении. Они должны строить новые современные предприятия, создавать рабочие места", - сказал Николай Шерстнев.

По его словам, витебский экономический форум дает возможность бизнесменам из разных стран ознакомиться с потенциалом региона, а также успешно реализованными проектами. Форум - в том числе отличная площадка для обсуждения новых идей и знакомства с перспективными планами развития. "В первую очередь мы ориентируем наши предприятия на инновационный путь развития, на поиск современных технологических решений, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности наших производств. На встречах с представителями деловых кругов мы постоянно подчеркиваем свою готовность взаимодействовать с инвесторами во всех сферах - в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и т.д. При этом мы понимаем, что важно не только начать совместный проект, но и на всех этапах содействовать его реализации", - отметил руководитель области.

Губернатор отметил готовность предложить для рассмотрения "большое количество земельных участков во всех городах и райцентрах области". Они могут стать площадками для нового строительства. "Чтобы ускорить реализацию идей, мы готовы предоставить помещения, инженерную инфраструктуру, сопровождать проекты, обеспечивать взаимодействие со всеми областными службами для минимизации коммерческих рисков", - заверил Николай Шерстнев.

Витебская область предлагает инвесторам более эффективно использовать сырьевые ресурсы, промышленный и инновационный потенциалы, чтобы организовывать производства товаров с высокой добавленной стоимостью. "Мы ждем от бизнеса создания конкурентоспособных производств за счет внедрения современных технологических решений. Со своей стороны обещаем всестороннюю поддержку не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации предприятий", - подчеркнул председатель Витебского облисполкома.

Он также поблагодарил зарубежных гостей за то, что они приняли приглашения и приехали на экономический форум. В Витебске находятся делегации из России, Латвии, Словакии, Польши, Чехии, Украины, Китая, Турции, Литвы, Вьетнама.

VI Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" будет работать в Витебске 11 и 12 мая. -0-