Минский городской центр соцобслуживания семьи и детей отпраздновал новоселье

На фото директор центра Екатерина Мальцева, председатель РБОО "Клуб львов" Вячеслав Щерба, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина, заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей отпраздновал новоселье. Торжественная церемония открытия бывшего детского сада, реконструированного под административное здание, состоялась в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализован за счет средств бюджета города при финансовой поддержке республиканского благотворительного общественного объедения "Клуб Львов" в партнерстве со спонсорскими организациями из Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии. Мероприятие приурочено к Международному дню семьи и 950-летию Минска.

В городском центре социального обслуживания семьи и детей оказывается высококвалифицированная социально-психологическая помощь семьям в кризисной ситуации. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Марианна Щеткина подчеркнула, что это очень важно для того, чтобы в республике количество браков и пар, празднующих золотую свадьбу, увеличивалось.

Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак особо отметил такие направления деятельности центра, как формирование у молодых минчан ответственного родительства, вовлечение отцов в воспитание детей.

"Институт семьи - то, на чем держится государство, - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. - Открытие нового здания центра социального обслуживания семьи и детей станет достойным подарком городу к 950-летию, позволит на высоком уровне оказывать помощь всем семьям, которые в ней нуждаются".

Гости ознакомились с деятельностью центра, посетили выставку научно-методических материалов. Специалисты учреждения совместно с социальными партнерами провели показательные мастер-классы по шитью кукол, песочной терапии, развивающее арт-терапевтическое занятие для детей "Креативный малыш", занятие с собаками-терапевтами.

Государственное учреждение "Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей" создано в 1999 году при финансовой и методической поддержке Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. В центре внедрена национальная модель по работе с мужчинами-агрессорами, сформирован и постоянно обновляется городской банк данных о случаях семейно-бытовых конфликтов. Специалисты центра оказывают социально-посреднические и консультационно-информационные услуги по городской круглосуточной телефонной линии по вопросам семьи и детей. Здесь реализуются такие проекты, как "Я женщина", "Креативный малыш", "Папа-мама-школа", "В ожидании чуда", "Под отцовским крылом", предлагаются различные платные услуги, такие как "Няня на час", "Детский сад для пап".

"Всего на базе центра реализуются свыше 15 проектов, в том числе с участием международных организаций. Такое сотрудничество будет продолжено, в частности по оказанию помощи наркозависимым, развитию папа-школ, школ будущих мам", - отметила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

На учете в центре состоит свыше 11,8 тыс. семей, в которых воспитывается 12,8 тыс. детей.-0-

Фото Рамиля Насибулина