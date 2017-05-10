В экономику Могилевской области в I квартале привлечено в 1,5 раза больше иностранных инвестиций

11 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В экономику Могилевской области в I квартале 2017 года привлечено $93,1 млн инвестиций, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя Виктор Некрашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Показатель привлечения иностранных инвестиций на чистой основе составил почти $75 млн при квартальном задании $20 млн и годовом $95 млн. При этом 99,9% суммы обеспечено юридическими лицами без ведомственной подчиненности. "Динамика хоть и положительная, но данные цифры заставляют задуматься о качестве работы гор- и райисполкомов для обеспечения выполнения этого показателя. Тем более, что 85% всего объема привлеченных иностранных инвестиций на чистой основе представляют реинвестированную прибыль в дальнейшее развитие организаций. Это говорит, что в районах недорабатывают по данной теме, это в том числе сказывается на развитии территорий и эффективности работы экономики", - считает зампред облисполкома.

С положительной стороны кроме СЭЗ "Могилев" по привлечению иностранных инвестиций на чистой основе он отметил Костюковичский, Могилевский, Чериковский и Шкловский районы. Виктор Некрашевич предложил поручить председателям гор- и райисполкомов до 1 июня представить в облисполком инвестпредложения по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям области. "Это должны быть конкретные проекты, с детально проработанными условиями и полным расчетом необходимых инвестиций. Основные из них будут представлены на девятом международном инвестиционном форуме, который пройдет 30 июня в Бобруйске", - сказал Виктор Некрашевич.-0-