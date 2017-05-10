Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей пройдет 13 мая в Минске

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2017" пройдет 13 мая в столице, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель общественного объединения "АвтоАмерика" Александр Шурин.

Фестиваль соберет владельцев раритетных автомобилей из Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии. "Среди заявившихся к участию есть владельцы таких уникальных моделей как Buick Eight Special 1940 года выпуска, Citroen DS 23, выпущенный в 1972 году, Chevrolet Monte Carlo 1971 года", - рассказал Александр Шурин. На фестивали можно будет также увидеть действующую полномасштабную копию утраченного исторического образца знаменитого автомобиля Willys и многие другие ретро-авто. Всего зрителям представят более 150 достойных экипажей разных лет.

Торжественное открытие фестиваля состоится на площади Государственного флага в Минске. Планируется, что колонна уникальных автомобилей прибудет сюда к 10.30. Здесь же развернутся интерактивные площадки и экспозиция ретро-автомобилей. В полдень автоколонна направится к площади Победы, где, сделав круг почета, участники фестиваля звуковыми сигналами автомобилей почтут память поколения героев, завоевавшего Великую Победу и мирную жизнь.

Затем участники направятся на Октябрьскую площадь столицы, где у Дворца Республики пройдет презентация ретро- и классических автомобилей. Каждый сможет сфотографироваться с понравившимися автомобилями, пообщаться с владельцами уникальных моделей.

В этом году международный фестиваль "Ретро-Минск - 2017" посвящен Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который с 1998 года отмечается во второе воскресенье мая. Организаторы мероприятия - общественное объединение "АвтоАмерика" и Белорусский республиканский союз молодежи - считают, что старт международного фестиваля накануне этого праздника в таком знаковом месте, как площадь Государственного флага, символизирующем свободу и независимость молодого белорусского государства, несомненно, станет еще одним ярким подтверждением открытости и гостеприимства белорусского общества, поддержки разноплановых молодежных инициатив, уважения к символам государства.-0-