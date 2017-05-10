Инвестиционный климат Витебской области комфортен для бизнеса КНР - мнение

11 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Инвестиционный климат Витебской области комфортен для бизнеса КНР. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель председателя Народного политического консультативного совета провинции Хэйлунцзян Чэн Юдун на встрече с руководством Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегация китайской провинции находится с двухдневным визитом в Витебске, где принимает участие в VI Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы". В состав делегации вошли представители департаментов коммерции и образования провинции Хэйлунцзян. "После достижения главами наших государств уровня доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества провинция Хэйлунцзян имеет большое желание развивать взаимодействие с Витебской областью. У некоторых наших предприятий уже есть такой опыт. Главная цель нынешнего визита - углубление взаимопонимания, которое является основой побратимских отношений. Форум помог нам оценить инвестиционный климат региона - и это очень хороший рабочий результат. В сентябре этого года в Минске состоится деловая встреча с представителями бизнеса провинции Хэйлунцзян в сфере науки и технологий. И мы приглашаем ваши предприятия принять участие в этом событии", - сказал Чэн Юдун.

По его мнению, главная задача представителей органов власти заключается в формировании привлекательного инвестиционного климата. Китайский гость отметил, что обе стороны достигли в этом больших успехов. Чэн Юдун подчеркнул наличие множества точек соприкосновения: оба региона имеют развитое сельхозпроизводство, нефтеперерабатывающую промышленность и машиностроение.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Белоус в свою очередь обратил внимание гостей на успешные примеры сотрудничества с китайскими партнерами в сфере гидроэнергетики, а также реализации проекта по строительству социального жилья с привлечением инвестиций КНР. На минувшей неделе в Витебске был заселен первый такой 120-квартирный дом, продолжением проекта станет, как ожидается, возведение еще восьми домов в разных городах области. Среди перспективных направлений сотрудничества с провинцией Хэйлунцзян Владимир Белоус назвал привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль и промышленность региона, а также наращивание товарооборота, в первую очередь, за счет экспорта продукции витебских производителей в Китай - льна, пиломатериалов, кондитерских, ликеро-водочных изделий и прочих товаров.

VI Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" проходит в Витебске 11-12 мая. Интерес к нему со стороны иностранных государств растет. В нынешнем году гостями и участниками стали представители бизнеса и власти из 13 стран мира: России, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Словакии, Франции, Сербии, Чехии, Вьетнама, Казахстана, Германии и КНР.

Программа визита делегации из китайской провинции Хэйлунцзян помимо посещения площадок и экспозиций форума включала встречу с руководством области для обсуждения вопросов сотрудничества регионов и визит на кондитерский комбинат "Витьба" для переговоров о поставках пищевой продукции в КНР.-0-