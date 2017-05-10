11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска "Песчатка" и "Домачево" в перспективе планируется открыть велодвижение. Об этом шла речь сегодня в Бресте на заседании подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи рекомендовано выработать единую позицию по вопросу введения велосипедного движения в автодорожных пунктах пропуска "Песчатка" и "Домачево". Такая мера поспособствует развитию туристического потенциала белорусского и польского приграничья. Также были затронуты темы расширения автодорожных мостов через реку Западный Буг в пунктах пропуска "Варшавский мост" и "Домачево", возобновление железнодорожного сообщения "Брест - ж/д станция Высоколитовск-Черемха".

"Вопросы находятся в стадии решения, - отметил заместитель председателя Брестского облисполкома, сопредседатель подкомисси Андрей Клец. - Этой работой постоянно занимаются наша подкомиссия, органы власти, МИД, пограничные и таможенные службы. Сегодня пока идет переговорный процесс. И польская, и белорусская стороны активно подтвердили, что эти вопросы имеют особую значимость для наших регионов и они будут рассматриваться на правительственном уровне". По словам зампредседателя облисполкома, проекты будут реализованы в скором времени.

На заседании также были рассмотрены вопросы расширения контактов в здравоохранении, культуре, туризме, бизнесе, реализации проектов по программе "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы, а также активизации деятельности трансграничного объединения "Еврорегион "Буг".

"Мы провели плодотворную встречу. Подвели итоги сделанного, запланировали проекты на будущее, прежде всего многолетние. В будущем в рамках заседания подкомиссии планируем проводить тематические частные встречи, которые будут касаться культуры и других сфер. Я думаю, что такой формат позволит работать эффективнее", - резюмировал маршалок Подляского воеводства, сопредседатель подкомиссии Ежи Лещиньски.-0-