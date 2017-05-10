11 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Программа развития ООН (ПРООН) презентовала ключевые реализуемые в Беларуси "зеленые" проекты на XIV Республиканском экологическом форуме, который проходит сегодня в Витебске совместно с VI Международным экономическим форумом "Инновации. Инвестиции. Перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

Центральное место в экспозиции ПРООН заняли проекты "Клима-Ист" и "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", финансируемые Европейским союзом. На стенде проекта "Клима-Ист" участникам и гостям форума показаны образцы собранной в заказниках "Споровский" и "Званец" биомассы для использования в качестве экологичного топлива, частично замещающего углеводородное сырье. Также она может использоваться в строительном секторе. По второму проекту презентована пилотная инициатива по созданию условий для производства и замещения охлаждающих жидкостей на экологически безопасный аналог отечественного производства. Ее реализует информационно-консультационное учреждение "Содействие развитию бизнеса". По этому же проекту Белорусское общественное объединение "Отдых в деревне" представило инициативу по созданию Центра мифологического туризма в Березинском биосферном заповеднике.

Кроме того, состоялся круглый стол, где был презентован спецкурс "Управление "зеленым" развитием национальной экономики", разработанный в Белорусском государственном экономическом университете. Научный координатор проекта "Клима-Ист" Михаил Максименков посвятил свою презентацию потенциалу болотных территорий, технике, необходимой для вырубки древесно-кустарниковой растительности, кошения травы и тростника и использования биомассы в энергетических, строительных и иных целях.

Участники форума познакомились с другими достижениями проектов "зеленого портфеля" ПРООН в Беларуси, направленных на внедрение передовых экологических решений в такие сферы, как энергетика, органическое сельское хозяйство, биологическое разнообразие, ЖКХ, управление водными ресурсами, обращение с отходами. В настоящий момент насчитывается восемь таких проектов, реализуемых при финансовой поддержке ЕС, GEF, Coca-Cola и других доноров. В их числе, кроме упомянутых ранее, такие масштабные проекты, как "Торфяники-2", "Энергоэффективность в зданиях", "Зеленые города", "Энергоэффективность в школах".

Республиканский экологический форум организован при содействии проекта международной технической помощи "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", финансируемого ЕС и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Проект способствует формированию экономического роста, основанного на "зеленых" принципах, включая экологически устойчивое и экономически целесообразное использование природных ресурсов, продвижение экологически устойчивого производства и потребления, создание "зеленых" рабочих мест, изменение моделей поведения и функционирования представителей целевых групп в сторону большей экологической устойчивости. Бюджет проекта - 5 млн евро.-0-