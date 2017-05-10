Витебской области следует увеличить использование глин и сапропеля - Ковхуто

11 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области большие запасы сапропеля и глин, использовать их следует более активно. Такое мнение высказал журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, который сегодня принял участие в XIV Республиканском экологическом форуме в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа экофорума была организована совместно с VI Международным экономическим форумом "Инновации. Инвестиции. Перспективы".

Общаясь с журналистами, министр отметил, что в современном мире экономика тесно связана с экологией. "Экономное использование энергетических, тепловых ресурсов улучшает экономику предприятий, снижает негативное воздействие на окружающую среду, создает благоприятные условия для жизни населения", - подчеркнул Андрей Ковхуто.

Он высоко оценил уровень подготовки двух форумов и отметил, что объединение под одной крышей двух мероприятий открыло для участников новые возможности. "Получился симбиоз инновационных и в тоже время экологических технологий, - подчеркнул министр. - Вместе с тем у нас есть возможность озвучить перед производителями те задачи, которые стоят перед министерством. Это касается и такого природного сырья, как сапропель, добыча и использование которого развивается сейчас на юге Беларуси. А ведь в Витебской области огромные запасы сапропеля, кроме этого, в регионе крупнейшие в Европе месторождения глин, и можно значительно увеличивать использование этого экологически чистого материала", - сказал Андрей Ковхуто.

Касаясь темы создания благоприятных условий для развития бизнеса, министр подчеркнул, что каких-то послаблений в плане смягчения экологических норм для субъектов хозяйствования быть не может. "Есть нормы, есть предельно допустимые концентрации веществ. Мы ведем речь о том, как сделать это так, чтобы производство было экономически выгодно и экологически безопасно. Следует находить варианты, которые позволяют, не снижая экологических требований, делать процесс экономически более выгодным. Решение надо искать для каждого конкретного предприятия. И мы этим занимаемся. Перед нашими комитетами в областях стоит задача - максимально сохраняя окружающую среду, находить пути решения, в том числе экономических проблем. Но, еще раз повторю, при этом нельзя снижать требования к охране окружающей среды, потому что это здоровье людей", - подчеркнул министр.

Андрей Ковхуто отметил, что на форумах активно обсуждаются вопросы экспорта белорусской продукции. "Природные ресурсы, такие как лес, вода, экологически чистые. Думаю, что зарубежные гости смогут убедиться и в высоком уровне технологий представленных на форумах предприятий, и в их экологичности. А это очень важно сейчас, и многие страны именно экологические аспекты ставят во главу угла развития экономики", - добавил он.-0-