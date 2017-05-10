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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный велокарнавал "Viva, ровар - 2017" пройдет в столичном парке Победы 13 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА исполнительный директор ОО "Белорусская федерация велосипедного спорта" Алексей Иванов.

Для участия в мероприятии уже зарегистрировались свыше 7,5 тыс. человек, в том числе из России, Швеции, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии. Колонна стартует в 15.00 от стелы "Минск - город-герой" и проедет по проспекту Победителей до "Минск-Арены" и обратно. Затем в парке Победы состоится праздничная программа, будет организовано более 30 развлекательных площадок, в том числе для детей. Для гостей выступят Дмитрий Колдун, Юзари, группа "Без билета" и др.

"Регистрация на интернет-странице велокарнавала еще продолжается. Кроме того, будет доступна регистрация на месте сбора в парке Победы. Ожидаем участия не менее 10 тыс. велосипедистов, в 2016-м году велокарнавал собрал более 9 тыс. человек", - отметил Алексей Иванов.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, 13 мая с 14.30 до 16.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по пр. Победителей на участке от пр. Машерова до ул. Нарочанской, а также по пр. Машерова на участке от ул. Заславской до ул. Даумана. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут своего движения.

Первый минский велопарад состоялся в столице в 2015 году и заслужил высокую оценку со стороны велосообщества. В этом году устроители решили сделать праздник еще более масштабным и ярким - ему придан международный статус. Участвовать в велокарнавале могут все желающие: организации, клубы, команды, велолюбители. Среди получивших стартовые номера разыграют призы, главные из которых - три велосипеда. Чем красочнее и оригинальнее будут костюмы участников и оформление велосипедов, тем более запоминающимся получится предстоящее событие.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, Белорусская федерация велосипедного спорта, велосипедный клуб "Минск", Минское велосипедное общество.-0-