ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Введение безвизового режима в Бресте и окрестностях привлечет больше туристов из Польши - мнение

11.05.2017 17:47 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Введение безвизового режима в Бресте и прилегающих районах поспособствует увеличению туристического потока из Польши. Такое мнение высказал маршалок Подляского воеводства Ежи Лещиньски, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

По мнению Ежи Лещиньского, отношения между приграничными регионами Беларуси и Польши развиваются динамично. Прежде всего плодотворное сотрудничество налажено в торгово-экономической сфере. Маршалок выразил надежду, что эти контакты будут способствовать увеличению экспорта и импорта с обеих сторон. "Сегодня я встречался с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом. Мы говорили о более тесном сотрудничестве между Подляским воеводством и Брестской областью. Намерены развивать приграничный туризм, особенно это касается безвизового режима. Такое сотрудничество уже есть в Гродненской области на Августовском канале. Мы надеемся, что поток туристов с польской стороны возрастет с введением безвизового режима в Брестской области", - сказал Ежи Лещиньски.

Брестский облисполком предлагает расширить зону безвизового въезда для иностранцев, включить в нее помимо Беловежской пущи Брест и близлежащие к нему Брестский, Жабинковский и Каменецкий районы. Ежи Лещиньски уверен, что польским туристам будет интересно познакомиться с достопримечательностями Беларуси. "Польские турфирмы будут вести сопровождение туристов и сотрудничать с белорусской стороной в этом плане. Прежде всего это касается Беловежской пущи. Этот объект важен не только для Беларуси и Польши, он имеет мировое значение. Мне кажется, не менее интересно посещение Бреста и его окрестностей", - считает маршалок Подляского воеводства. Он подчеркнул, что польская сторона готова поспособствовать в привлечении туристов.

В Бресте сегодня состоялось заседание подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества. В частности, на встрече был презентован туристический потенциал приграничных территорий. Участники мероприятия констатировали, что упрощение визовых формальностей окажет положительное влияние на развитие белорусско-польских экономических, общественных и культурных контактов, интенсификацию сотрудничества органов местного самоуправления. Принято решение активизировать взаимодействие по проведению художественных выставок, фестивалей, гастролей творческих коллективов.-0-

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению Ежи Лещиньского, отношения между приграничными регионами Беларуси и Польши развиваются динамично. Прежде всего плодотворное сотрудничество налажено в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Витебской области следует увеличить использование глин и сапропеля - Ковхуто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика