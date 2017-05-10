Введение безвизового режима в Бресте и окрестностях привлечет больше туристов из Польши - мнение

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Введение безвизового режима в Бресте и прилегающих районах поспособствует увеличению туристического потока из Польши. Такое мнение высказал маршалок Подляского воеводства Ежи Лещиньски, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

По мнению Ежи Лещиньского, отношения между приграничными регионами Беларуси и Польши развиваются динамично. Прежде всего плодотворное сотрудничество налажено в торгово-экономической сфере. Маршалок выразил надежду, что эти контакты будут способствовать увеличению экспорта и импорта с обеих сторон. "Сегодня я встречался с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом. Мы говорили о более тесном сотрудничестве между Подляским воеводством и Брестской областью. Намерены развивать приграничный туризм, особенно это касается безвизового режима. Такое сотрудничество уже есть в Гродненской области на Августовском канале. Мы надеемся, что поток туристов с польской стороны возрастет с введением безвизового режима в Брестской области", - сказал Ежи Лещиньски.

Брестский облисполком предлагает расширить зону безвизового въезда для иностранцев, включить в нее помимо Беловежской пущи Брест и близлежащие к нему Брестский, Жабинковский и Каменецкий районы. Ежи Лещиньски уверен, что польским туристам будет интересно познакомиться с достопримечательностями Беларуси. "Польские турфирмы будут вести сопровождение туристов и сотрудничать с белорусской стороной в этом плане. Прежде всего это касается Беловежской пущи. Этот объект важен не только для Беларуси и Польши, он имеет мировое значение. Мне кажется, не менее интересно посещение Бреста и его окрестностей", - считает маршалок Подляского воеводства. Он подчеркнул, что польская сторона готова поспособствовать в привлечении туристов.

В Бресте сегодня состоялось заседание подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества. В частности, на встрече был презентован туристический потенциал приграничных территорий. Участники мероприятия констатировали, что упрощение визовых формальностей окажет положительное влияние на развитие белорусско-польских экономических, общественных и культурных контактов, интенсификацию сотрудничества органов местного самоуправления. Принято решение активизировать взаимодействие по проведению художественных выставок, фестивалей, гастролей творческих коллективов.-0-