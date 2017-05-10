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ГАИ Минской области усилит контроль на дорогах с 12 по 16 мая

11.05.2017 19:29 — Новости регионов | БелТА  
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ГАИ Минской области усилит контроль на дорогах с 12 по 16 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 12 по 16 мая проведет профилактическую акцию "Скорость", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"ГАИ организует усиленный надзор за дорожным движением с гласным, негласным и смешанным контролем соблюдения водителями скоростных режимов. Во время акции к нарушителям-лихачам будут применяться максимально строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством", - отметили в УГАИ.

Согласно ст.18.13 КоАП Беларуси штраф за превышение скорости может быть от 1 до 10 базовых величин (одна БВ сейчас составляет Br23). За повторное в течение года нарушение данного характера применяется лишение водительских прав сроком до 1 года. ГАИ Минской области призывает водителей к самодисциплине, ответственности и соблюдению ПДД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"ГАИ организует усиленный надзор за дорожным движением с гласным, негласным и смешанным контролем соблюдения водителями скоростных режимов. Во время акции к...

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