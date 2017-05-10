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Булегенов: у Витебской области и Казахстана огромный потенциал сотрудничества

11.05.2017 20:02 — Новости регионов | БелТА  
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Булегенов: у Витебской области и Казахстана огромный потенциал сотрудничества
Ергали Булегенов. Фото из архива

11 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. У Витебской области и Казахстана огромный потенциал сотрудничества. Такое мнение высказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ергали Булегенов, который сегодня принимал участие в VI Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот форум, я уверен, поможет расширить торгово-экономическое сотрудничество со многими государствами. С Казахстаном у Витебской области, если сравнивать с другими регионами Беларуси, к сожалению, небольшой товарооборот. А потенциал - огромный. И это хорошо видно здесь, на форуме. Мы уже переговорили с мэром Витебска. Я буду работать над тем, чтобы найти среди городов Казахстана побратима вашему областному центру. И это тоже станет подспорьем для обоих государств в укреплении торгово-экономических отношений", - сказал дипломат.

"На форуме много гостей из разных стран мира. Я этому радуюсь, - отметил посол. - Беларусь и Казахстан вместе в едином Евразийском экономическом союзе. От того, как будем вместе развиваться, как будет подниматься экономика стран-участниц, зависит общее состояние ЕАЭС. А нам нужен сильный союз".

Он подчеркнул, что в Казахстане заметен экономический подъем. Есть предприятия, которые выпускают продукцию, ничем не уступающую мировым брендам, как и в Беларуси, обратил внимание дипломат. "В рамках союза надо развивать сотрудничество между этими предприятиями", - считает Ергали Булегенов.

VI Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" будет работать в Витебске и 12 мая.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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