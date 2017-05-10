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Минские гостиницы экономкласса на майские праздники были заполнены до 100%

11.05.2017 21:11 — Новости регионов | БелТА  
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11 мая Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Минские гостиницы 1-10 мая были заполнены на 40-100%. С максимальной загрузкой работали отели экономкласса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома".

В гостиничных комплексах категории "пять звезд" были заняты около 40% номеров. Традиционно больше всего туристов приехало из России.

Также среди гостей, которые решили провести майские праздники в белорусской столице, можно было встретить представителей Украины, Польши, Азербайджана, Болгарии, Испании, Казахстана, США, стран Балтии, Франции, Чехии, Турции, Китая, Ирландии, Великобритании, Нидерландов, Армении, Узбекистана, Индии.

Гостиницы проводили гибкую политику в формировании стоимости услуг, подготовили адресные предложения с использованием промокода постоянным клиентам, предоставляли скидки выходного дня.

Всего в столице насчитывается 49 гостиниц и 5 хостелов на 5,8 тыс. номеров, или 10,4 тыс. мест. Обеспеченность гостиничным фондом составляет 5,3 места на 1 тыс. жителей, а к 2020 году увеличится до 6,6 места на 1 тыс. жителей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В гостиничных комплексах категории "пять звезд" были заняты около 40% номеров. Традиционно больше всего туристов приехало из России.

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