Минская область и австрийская Каринтия проявляют интерес к сотрудничеству в альтернативной энергетике

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область и федеральная земля Каринтия Австрии заинтересованы расширить сотрудничество в сфере альтернативной энергетики. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Миноблисполкома Семена Шапиро и регионального министра экономики земельного правительства Каринтии Кристиана Бенгера, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение о сотрудничестве и партнерстве между белорусским и австрийским регионами подписано в 2008 году. В прошлом году делегация Минской области участвовала в традиционном экономическом форуме стран Центральной и Восточной Европы, проводившемся в Фельдене. Состоялась презентация области, отдельное внимание уделялось возможностям Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Как отметил во время сегодняшней встречи председатель Миноблисполкома, две страны реализуют ряд крупных совместных проектов в области телекоммуникационных технологий, банковской сфере, деревообработке. "Проектов же среднего уровня и проектов в малом бизнесе пока еще мало, - отметил он. - Например, во всех районах Минской области необходимо строить энергоисточники на местных видах топлива, которые позволяют уменьшать зависимость от такого вида топлива, как природный газ. Углубление нашего сотрудничества в этой сфере видится весьма перспективным".

Кристиан Бенгер поддержал эту инициативу. Он рассказал, что в Каринтии работают предприятия, занимающиеся вопросами выработки тепловой и электрической энергии из древесины, причем они не только производят соответствующее оборудование, но и осуществляют его эксплуатацию. Кроме того, эти компании являются инвесторами. "Во время встречи в Фельдене уже обсуждались темы, которые представляют наибольший взаимный интерес. Одной из них являются возобновляемые источники энергии, Каринтия готова расширять сотрудничество в этом направлении. Перспективно взаимодействие в таких сферах, как электроника, микроэлектроника, машиностроение, металлообработка, деревообработка, обработка пластмасс и вторичное использование отходов пластмасс. В долгосрочной перспективе - также туризм", - заявил Кристиан Бенгер.

Как было отмечено на встрече, условия, которые определяют сотрудничество Беларуси и Австрии, весьма благоприятны, однако их необходимо развивать. Например, высказано предложение совершенствовать условия для взаимодействия в финансовой сфере, в развитии авиационного сообщения.

Во время визита в Минскую область делегация из Каринтии посетила ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Кристиан Бенгер дал высокую оценку работе этого предприятия АПК. Также запланировано ознакомление с индустриальным парком "Великий камень". Кристиан Бенгер пригласил Семена Шапиро посетить в 2018 году очередной форум стран Центральной и Восточной Европы в Фельдене. Стороны планируют там оценить конкретные результаты проводимой работы по расширению сотрудничества.

Учитывая структуру экономики Каринтии, в качестве перспективных направлений взаимодействия Минская область также рассматривает туризм (гостиничное хозяйство, гастрономию, СПА-услуги), сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство. Австрия является традиционным инвестором в экономику Минской области. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших из Австрии в Минскую область в 2016 году, составил $3,4 млн (117,7% к уровню 2015 года). Среди компаний, которыми привлечен наибольший объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе, - СООО "Хенкель Баутехник" и ЗАО "Северсталь Дистрибуция". Внешнеторговый оборот Минской области с Австрией за 2016 год составил $20,6 млн. Основными позициями экспорта из Минской области в Австрию являются калийные удобрения, овощи, замороженные плоды. Импортируются из Австрии преимущественно лекарственные средства, оборудование для обработки резины и пластмасс, фурнитура для производства мебели и дверей.-0-