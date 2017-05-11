Словакия инвестирует в строительство животноводческих ферм в Витебской области

12 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Животноводческие фермы со словацкими инвестициями появятся в Лепельском и Докшицком районах Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Константин Черный.

"Словаки намерены инвестировать в создание ферм. В Лепельском районе это будет мясное скотоводство, а в Докшицком - овцеводство. Данное направление животноводства когда-то было популярно на Витебщине, - сказал Константин Черный. - Фермы станут своеобразными пилотными проектами, на которых будут отработаны механизмы сотрудничества с зарубежными инвесторами в сфере строительства более крупных животноводческих комплексов и молочно-товарных ферм, также необходимых региону".

Совместное предприятие по переработке отходов уже создано словаками в Ореховске Оршанского района. Проект прорабатывался где-то полтора года. Инвесторы нашли партнера - Витебский завод радиодеталей "Монолит". Компаньоны выработали концепцию взаимодействия и создали предприятие в малом городе. Это удачный вариант сотрудничества, констатировал представитель облисполкома.

Сегодня в Витебске продолжит работу VI Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы". На площадке форума города и районы области презентуют свои инвестиционные проекты. "Проекты разные, в основном производственного плана, которые призваны работать на местные бюджеты. При этом около 30 проектов детально проработаны. Условно говоря, их уже сегодня можно обсуждать в подробностях. Мы полностью готовы к предметному диалогу по каждому из них. Еще 50-60 проектов - это планы, идеи, перспективы. Их реализация потребует дополнительного времени", - резюмировал собеседник.-0-