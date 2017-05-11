12 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Спортивно-интеллектуальный конкурс "Папа, мама, я - Первомайская семья" пройдет 12 мая на территории бывшего пионерлагеря "Спутник" под Витебском и будет приурочен к Международному Дню семьи (15 мая), а также 72-летию Великой Победы, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Мероприятие к этому празднику проводится ежегодно, но впервые ему придали такой необычный формат. Участниками состязания станут лучшие семьи сотрудников предприятий, организаций и учреждений Первомайского района Витебска. Им предстоит показать весь спектр своих спортивных и иных талантов, а также знание истории. В программе конкурса - творческий номер в виде визитной карточки, квест, в котором через решение задач, головоломок и ребусов нужно найти клад. Семьям предстоит померяться интеллектом в викторине "По страницам истории" и стать защитником "Брестской крепости" в игре лазертаг.

Организаторами мероприятия выступают администрация Первомайского района Витебска, Территориальный центр социального обслуживания населения этого района, районные структуры РОО "Белая Русь", БРСМ и Белорусского профсоюза работников образования и науки совместно с учреждениями, организациями, предприятиями района. Они приглашают болельщиков, зрителей и всех любителей активного отдыха присоединиться к событию, чтобы вместе пропагандировать семейные ценности. К слову, особое внимание к ним привлекают своим примером многодетные семьи, которых в Витебске насчитывается свыше 1,7 тыс., и некоторые также планируют поучаствовать в конкурсе.

На этом праздничные мероприятия в Витебске не заканчиваются: 15 мая культурно-деловой центр "Первомайский" приглашает гостей и жителей города на программу "Любовь хранит очаг семейный".-0-