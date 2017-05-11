Ярмарка-распродажа товаров легпрома соберет более 40 участников в Бресте

12 мая, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Ярмарка-распродажа товаров легкой промышленности и стоковой продукции белорусских производителей пройдет в Бресте 20 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела потребительских товаров управления торговли и услуг Брестского облисполкома Елена Стацюк.

Свое участие в мероприятии подтвердили 42 субъекта хозяйствования, в том числе 24 предприятия-производителя одежды, обуви, трикотажа, галантерейных изделий, постельных принадлежностей. В частности, свою продукцию предложат Барановичское ПХО, Пинское ПТО "Полесье", Брестская трикотажная фирма "Элма", СП "Динамо Програм Брест", ЗАО СП "Белкельме", Антопольская ватно-прядильная фабрика, Лидская обувная фабрика, Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, ОАО "Свитанок", ОАО "8 Марта", УП "Ромгиль-Текс" и другие известные отечественные производители, чьи торговые марки пользуются неизменным спросом у потребителей.

В ярмарке примут участие и оптовые базы области, торговые организации системы облпотребсоюза. Покупателям будет предложен товар по ценам производителя, а также со скидками от розничной цены от 15% до 50%. "Предприятия легкой промышленности, облпотребсоюза с готовностью откликнулись на наше предложение принять участие в ярмарке-распродаже, несмотря на то, что в эти же дни стоковая ярмарка будет проходить в Минске. Товарооборот сейчас нелегко дается, и субъекты хозяйствования используют любую площадку, тем более, что у нас она бесплатная. Хотелось бы большей активности от предпринимателей. Их много занято в швейном бизнесе, а в ярмарке участвуют единицы", - отметила Елена Стацюк.

Это будет уже пятая по счету ярмарка-распродажа товаров легкой промышленности в Бресте. Как и предыдущие, она развернется на площадках возле легкоатлетического манежа и Ледового дворца.-0-

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