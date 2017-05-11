Шесть охраняемых автостоянок планируется построить в Минске в 2017 году

12 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Шесть временных охраняемых автостоянок появятся в Минске в 2017 году, сообщил на заседании рабочей группы по содержанию и благоустройству территории столицы главный инженер гособъединения "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников, передает корреспондент БЕЛТА.

Завершается строительство автостоянки по ул.Кальварийской на 203 машиноместа, где будет внедрена новая система оплаты за услуги по аналогии с парковкой на территории Верхнего города. Также новые автостоянки оборудуют в Московском, Ленинском, Первомайском районах. Стоянка на 300 мест разместится в жилом квартале "Магистр", в районе ул. Зыбицкой.

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