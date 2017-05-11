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Детские площадки обследуют в минских дворах до 20 мая

12.05.2017 09:24 — Новости регионов | БелТА  
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Детские площадки обследуют в минских дворах до 20 мая
Фото из архива

12 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. В Минске планируется до 20 мая завершить обследование детского игрового оборудования во дворах, сообщила на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь специалисты уделят внимание дворовым территориям, находящимся на обслуживании товариществ собственников и ЖСПК. "Необходимо принять меры по приведению детских площадок в порядок", - отметила Марина Малаева.

При выявлении дефектов их оперативно устранят.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В первую очередь специалисты уделят внимание дворовым территориям, находящимся на обслуживании товариществ собственников и ЖСПК. "Необходимо принять меры по...

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