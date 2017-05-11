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Шесть охраняемых автостоянок планируется построить в Минске в 2017 году

12.05.2017 08:44 — Новости регионов | БелТА  
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Шесть охраняемых автостоянок планируется построить в Минске в 2017 году

12 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Шесть временных охраняемых автостоянок появятся в Минске в 2017 году, сообщил на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы главный инженер гособъединения "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников, передает корреспондент БЕЛТА.

Завершается строительство автостоянки по ул.Кальварийской на 203 машино-места, где будет внедрена новая система оплаты за услуги по аналогии с парковкой на территории Верхнего города - минчане и гости столицы смогут рассчитываться как наличными средствами, так и пластиковой карточкой. Проект финансируется за счет бюджета города.

Также новые автостоянки оборудуют в Московском (на 82 машино-места у Минской кольцевой автодороги на перекрестке ул. Рафиева и Слободской), Ленинском (на 50 машино-мест), Первомайском районах. Стоянка на 300 мест разместится в жилом квартале "Магистр", а также в районе ул. Зыбицкой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Завершается строительство автостоянки по ул.Кальварийской на 203 машино-места, где будет внедрена новая система оплаты за услуги по аналогии с парковкой на...

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