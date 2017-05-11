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Открытые площадки для оказания услуг населению будут предоставлять в Минске в аренду

12.05.2017 09:46 — Новости регионов | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будут предоставлять в аренду открытые площадки с покрытием для оказания бытовых и иных услуг населению. Соответствующее решение Минского городского Совета депутатов от 28 апреля 2017 года №304, которым вносятся изменения в решение Мингорсовета от 16 декабря 2009 года №271, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время открытые площадки с покрытием, расположенные на землях общего пользования города, сдаются в аренду только для размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов общественного питания. В Мингорисполком, администрации районов и на предприятия столицы поступают обращения от субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей по вопросу предоставления таких площадок для установки временных нестационарных объектов для оказания населению услуг по прокату и ремонту велосипедов, оборудования велопаркингов, установке детских надувных игровых аттракционов и батутов, организации сезонных площадок для видов спорта, которые становятся все более популярными (скейтборд, катание на роликовых коньках и лыжах и др.). Также есть обращения по поводу возможности установки легких сезонных конструкций для организации мелкого ремонта товаров народного потребления, размещения передвижных стрелковых тиров и др.

Решение Мингорсовета вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время открытые площадки с покрытием, расположенные на землях общего пользования города, сдаются в аренду только для размещения нестационарных...

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