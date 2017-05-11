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На Августовском канале впервые пройдет фестиваль скандинавской ходьбы
12.05.2017 11:13 — Новости регионов | БелТА
12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале впервые пройдет фестиваль скандинавской ходьбы "Крочым разам", сообщили в отделе образования, спорта и туризма Гродненского райисполкома.
Заявки на участие в фестивале, который будет проведен 13 мая, подали свыше 100 любителей ходьбы со всей Беларуси. Как ожидается, он станет одним из самых массовых подобных мероприятий в стране.
"В планах сделать его постоянным, тем более, что инфраструктура канала отлично подходит для активного отдыха: дорожки проложены по самым живописным местам, свежий воздух и нетронутая природа вокруг как приятный бонус", - отметили в Гродненском райисполкоме. Принять участие в фестивале может любой желающий.
"Зарегистрироваться можно в день соревнований. Иметь опыт скандинавской ходьбы не обязательно: до старта турнира организуем мастер-классы, массовую разминку, а необходимый инвентарь - специальные палки - будут выдаваться напрокат на месте", - рассказали в Гродненском райисполкоме.
Лучшего "ходока" определят на 7-километровой трассе: победителей наградят в нескольких возрастных номинациях.
Для участников организуют дополнительные автобусные рейсы на шлюз Домбровка из Гродно. Организаторами фестиваля выступают отдел образования, спорта и туризма Гродненского райисполкома, общественное объединение "Федерация скандинавской ходьбы".
Скандинавская ходьба - вид физических упражнений, для выполнения которых нужны специальные палки. Занятия скандинавской ходьбой тренируют мышцы тела, сжигают калории, снимают нервное напряжение и способствуют оздоровлению организма в целом.-0-
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Заявки на участие в фестивале, который будет проведен 13 мая, подали свыше 100 любителей ходьбы со всей Беларуси. Как ожидается, он станет одним из самых массовых...
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