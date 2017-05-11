Перечень площадок под нестационарные объекты оказания услуг в Минске сформируют до конца мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень площадок для размещения нестационарных объектов бытового обслуживания в Минске планируется сформировать до конца мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Минского городского центра недвижимости Станислав Котиков.

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Минского городского Совета депутатов от 28 апреля 2017 года №304, в котором законодательно закреплена возможность предоставлять в аренду городские территории общего пользования для оказания бытовых и иных услуг населению. До настоящего времени в столице открытые площадки с покрытием предназначались только под нестационарные объекты торговли и общепита.

"До конца мая администрации районов подготовят список участков, которые будут выставляться на аукционы. Начальная цена лотов зависит от размера площадки и может возрасти в процессе торгов. На землях общего пользования (в скверах, в районе велодорожек, на набережной и др.) предлагается установить пункты проката и ремонта велосипедов, спортивного снаряжения, катамаранов, лодок, детские надувные аттракционы, батуты, передвижные стрелковые тиры, оборудовать велопарковки, легкие сезонные конструкции для организации мелкого ремонта товаров народного потребления, оказания парикмахерских и иных услуг", - отметил Станислав Котиков.

Всего в Минске в аренду под размещение нестационарных объектов торговли и общественного питания предоставлено более 500 площадок. Результаты аукционов свидетельствуют об интересе со стороны малого и среднего бизнеса к такой форме торговли. В 2016 году поступления от арендной платы составили около Br268 тыс.-0-