12 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Регулярный автобусный маршрут связал Минск и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Сегодня состоялась торжественная церемония открытия рейса с участием заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина, передает корреспондент БЕЛТА.

Маршрут №375 каждый будний день отходит от станции метро "Могилевская" в 07.10. На конечный пункт "Великий камень" он прибывает в 07.45. Второй рейс из Минска отъезжает в 13.00, третий - в 17.05.

Также до парка "Великий камень" ходит маршрут №222-С из Смолевичей. От остановочного пункта "Кинотеатр "Родина" автобус отходит в 07.05, прибывает в парк - в 07.45. Второй рейс из Смолевичей стартует в 17.00.

Как заверили в Администрации парка "Великий камень", по мере необходимости, востребованности и с учетом предложений резидентов количество маршрутов и расписание движения будет корректироваться.-0-