12 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Более 20 делегаций из 13 стран примут участие в работе международной универсальной выставки "Весна в Гомеле - 2017 ", которая пройдет с 18 по 21 мая. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова.

По словам собеседницы, это свидетельствует о большом интересе к данному мероприятию не только со стороны отечественных производителей товаров и услуг, а их будет представлено более 300, но и иностранцев. Их цель - в первую очередь ознакомиться с экономическим потенциалом Гомельской области. "Кроме того, на церемонии открытия выставки побывают участники Гомельского экономического форума, которые, по нашей информации, будут представлять около 30 стран разных континентов. Общее число иностранных гостей превысит 600 человек", - отметила она.

Выставка "Весна в Гомеле", которая считается крупнейшим региональным выставочным мероприятием Беларуси, будет в этом году самой масштабной за время ее проведения, начиная с 2000 года. Ее выставочные стенды и демонстрационные площадки размесятся на площади 5,3 тыс. кв.м. Возможность разместить свои коллективные стенды, каждый площадью по 50 кв.м, получили компании итальянского региона Ломбардия, молдавского региона Гагаузия, Брянской и Курской областей России.

Во время выставки будут организованы три бизнес-зоны для проведения переговоров. Ее участники получат возможность установить деловые контакты, обменяться опытом с другими производителями, провести мастер-классы. Посетители смогут получить бесплатные консультации по вопросам права, экспертиз и оценки. Предполагается, что выставку посетят не менее 30 тыс. жителей областного центра и его гостей.

Во время выставки запланировано проведение праздника мастеров "Гомельская весна". О желании представить на нем свою продукцию заявили около 200 народных мастеров из всех областей Беларуси, а также из регионов России и Украины. "Символом праздника мастеров станет книжная буквица Ветки, города, который в 17-19-х веках являлся крупным центром книгопечатания. Во время работы выставки пройдет презентация восстановленного печатного станка тех времен. Желающие смогут попытаться освоить печатание книг по технологии, которой пользовались наши предки", - рассказала Марина Филонова.-0-