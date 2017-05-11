|
Китайская корпорация заинтересована в расширении сотрудничества с Витебской областью
12.05.2017 14:25 — Новости регионов | БелТА
12 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Китайская национальная корпорация по зарубежному экономическому сотрудничеству заинтересована в укреплении взаимодействия с Витебской областью. Об этом сообщил журналистам представитель корпорации Сюефэй Ван, который принимает участие в VI Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы".
"У нас ряд проектов в Беларуси, некоторые уже завершены. К примеру, мы участвовали в реконструкции в Минске ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, - отметил Сюефэй Ван. - При реализации проектов наша корпорация выполняет функции генерального подрядчика и собирает субподрядные организации. Сейчас у нас налажено тесное сотрудничество с Витебским облисполкомом. В разработке проекты по строительству товарно-молочных ферм, завершению строительства путепровода в Витебске и реконструкции объектов здравоохранения региона".
Представитель китайской корпорации подчеркнул, что они заинтересованы работать в Беларуси, особенно в Витебской области, с руководством которой налажены тесные рабочие связи. "Мы готовы расширять сферу сотрудничества, заниматься реализацией и коммерческих, и социальных проектов", - сказал Сюефэй Ван.
Двухдневный экономический форум сегодня завершает свою работу в Витебске.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель китайской корпорации подчеркнул, что они заинтересованы работать в Беларуси, особенно в Витебской области, с руководством которой налажены тесные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)
Комментарии