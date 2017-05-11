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Китайская корпорация заинтересована в расширении сотрудничества с Витебской областью

12.05.2017 14:25 — Новости регионов | БелТА  
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12 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Китайская национальная корпорация по зарубежному экономическому сотрудничеству заинтересована в укреплении взаимодействия с Витебской областью. Об этом сообщил журналистам представитель корпорации Сюефэй Ван, который принимает участие в VI Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы".

"У нас ряд проектов в Беларуси, некоторые уже завершены. К примеру, мы участвовали в реконструкции в Минске ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, - отметил Сюефэй Ван. - При реализации проектов наша корпорация выполняет функции генерального подрядчика и собирает субподрядные организации. Сейчас у нас налажено тесное сотрудничество с Витебским облисполкомом. В разработке проекты по строительству товарно-молочных ферм, завершению строительства путепровода в Витебске и реконструкции объектов здравоохранения региона".

Представитель китайской корпорации подчеркнул, что они заинтересованы работать в Беларуси, особенно в Витебской области, с руководством которой налажены тесные рабочие связи. "Мы готовы расширять сферу сотрудничества, заниматься реализацией и коммерческих, и социальных проектов", - сказал Сюефэй Ван.

Двухдневный экономический форум сегодня завершает свою работу в Витебске.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Представитель китайской корпорации подчеркнул, что они заинтересованы работать в Беларуси, особенно в Витебской области, с руководством которой налажены тесные...

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