Более 1 тыс. школьников примут участие в праздничных мероприятиях к 95-летию пионерии в Гомеле

12 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Более 1 тыс. пионеров и октябрят со всей Гомельской области примут участие в торжественных мероприятиях к 95-летию пионерского движения, которые пройдут 13 мая в областном центре, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

Праздник начнется на открытой площадке около Гомельского государственного медицинского университета. Его откроет торжественная линейка, во время которой 95 школьников примут в ряды пионерской организации, а 95 учащимся младших классов вручат октябрятские звездочки. Там же будет дан старт областной патриотической интернет-флеш-акции "Я люблю Беларусь".

Продолжатся мероприятия форумом "Пионерии 95: история, традиции, будущее". В дискуссии примут участие представители органов власти, активисты пионерского движения разных поколений и современные пионеры-лидеры. Они обсудят вопросы развития пионерского движения, сохранения лучших традиций организации.

Далее в Гомельском областном музее военной славы пройдет областной этап республиканской спортивно-патриотической игры "Зарничка", в котором примут участие более 200 октябрят. Им предстоит продемонстрировать навыки в шести военно-спортивных состязаниях. Кроме того, для всех участников праздничных мероприятий проведут экскурсию по Гомельскому дворцово-парковому ансамблю, познакомят с выставочной экспозицией в библиотеке имени А.И. Герцена "Пионерия: вчера, сегодня завтра".

На протяжении всего праздника (с 11.00 до 15.30) на площадке у медуниверситета будут работать детские интерактивные и игровые площадки, торговые объекты, там же состоится концерт с участием творческих коллективов Гомеля.-0-