12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области определили лучшие ученические бизнес-компании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

В апреле-мае проводился второй фестиваль ученических бизнес-компаний, который состоял из двух этапов. Первые бизнес-компании созданы в учреждениях образования центрального региона в 2011/2012 учебном году. В 2016/2017 учебном году их действует уже 137. В прошлом году прошел первый фестиваль бизнес-компаний, который доказал свою актуальность как мероприятие, призванное содействовать развитию деловой и творческой инициативы учащихся в области предпринимательской деятельности, разработки и реализации бизнес-идей и проектов.

В финале второго фестиваля были представлены 27 бизнес-компаний. В целом организаторы получили 42 заявки на участие в нем. Заключительный этап проходил в Минском областном институте развития образования в форме стендового представления финалистов. Экспертная группа определила победителей в четырех номинациях.

Так, в номинации "Лучшая бизнес-идея" победителями стали бизнес-компания "БелАрт" (Петковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа Дзержинского района), которая занимается изготовлением сувенирной продукции, а также изделий для традиционных обрядовых мероприятий; "Денежное дерево" (учебно-педагогический комплекс Ляденский детский сад - средняя школа Червенского района), изготавливающая изделия для хозяйственных нужд (метлы, веники); "Эргана" (Копыльский государственный колледж), деятельность которой связана с изготовлением и ремонтом швейных изделий, малыми металлическими архитектурными конструкциями, выращиванием рассады овощей и цветов, продукцией пчеловодства.

"БелАрт" была отмечена и в номинации "Лучшая презентация бизнес-компании". Диплом победителя фестиваля в этой номинации получила также "Кудесница" из Красненской средней школы Молодечненского района. Ее участники изготавливают сувенирную продукцию, выращивают рассаду.

В номинации "Эффективное продвижение производимого товара или оказываемой услуги" победителями признаны бизнес-компании "Уютный дом" из средней школы №1 Фаниполя с направлением деятельности по изготовлению швейных изделий - наборов столового белья, спортивной формы, скатертей, полотенец; "Гаспадар" из Житьковской средней школы Борисовского района (полиграфические услуги).

Дипломов победителей в номинации "Качественный бизнес-план" удостоены бизнес-компания "Меркурий" (Рассветовская средняя школа Клецкого района; изготовление изделий для хозяйственных нужд, выращивание сельскохозяйственной продукции) и "Школьная компания 10+" (Боровлянская гимназия Минского района; изготовление сувенирной продукции).

Гости заключительного этапа фестиваля смогли ознакомиться с бизнес-компаниями, приобрести их товары или услуги.

Организаторами второго фестиваля ученических бизнес-компаний выступили управление образования Миноблисполкома и Минский областной институт развития образования.-0-