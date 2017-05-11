На аукционе во время Гомельского экономического форума инвесторам предложат 33 объекта недвижимости

12 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/, На аукционе, который будет проходить 19 мая во время Гомельского экономического форума, потенциальным инвесторам будет предложено 33 объекта недвижимости. Об этом сообщила БЕЛТА директор областного территориального фонда госимущества Екатерина Зенкевич.

Общая площадь зданий и сооружений, выставленных на продажу, составляет около 7 тыс. кв.м. Они расположены как непосредственно в областном центре, так и в районах. Одно из зданий, например, находится в центральной части Гомеля. Бизнесмены могут приобрести бывшие административные здания, гостевые домики базы отдыха, складские помещения и так далее. "Цена лотов варьируется в диапазоне от Br23 до Br149 тыс. Естественно, стоимость объектов зависит от размера их площади, состояния, месторасположения", - отметила Екатерина Зенкевич.

Новые владельцы недвижимости, которая выставлена на аукцион, смогут использовать ее для открытия нового или развития уже существующего бизнеса: создать офисы, магазины, кафе, склады и даже санаторий.

Аукцион, который будет проходить в Гомеле в день важного международного делового мероприятия, призван продемонстрировать стремление местных органов власти к содействию представителям бизнеса. Например, часть лотов предлагается с максимальным снижением начальной цены. "Опыт прошлых лет показывает, что аукционы во время работы Гомельского экономического форума проходят результативно. Например, в 2016 году были продано четыре объекта недвижимости в Калинковичском, Житковичском, Чечерском и Наровлянском районах", - сказала Екатерина Зенкевич.

В январе-апреле 2017 года в Гомельской области было вовлечено в оборот 92 объекта недвижимости - лучший показатель среди регионов республики. Из этого числа 27 объектов было продано на аукционах.-0-