Кобяков совершит рабочую поездку в Минскую область

Андрей Кобяков. Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит сегодня рабочую поездку в Минскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.

Руководитель правительства ознакомится с реализацией инвестиционного проекта по созданию производства высокоочищенного парафина, масел, смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, модельных составов с реконструкцией энергетического комплекса в ОАО "Завод горного воска" (Пуховичский район).

Андрей Кобяков также побывает в СООО "Морозпродукт" (Марьина Горка), где его проинформируют о производственно-финансовой деятельности предприятия и перспективах его развития.-0-