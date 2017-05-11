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Кобяков совершит рабочую поездку в Минскую область

12.05.2017 15:16 — Новости регионов | БелТА  
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Кобяков совершит рабочую поездку в Минскую область
Андрей Кобяков. Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит сегодня рабочую поездку в Минскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.

Руководитель правительства ознакомится с реализацией инвестиционного проекта по созданию производства высокоочищенного парафина, масел, смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, модельных составов с реконструкцией энергетического комплекса в ОАО "Завод горного воска" (Пуховичский район).

Андрей Кобяков также побывает в СООО "Морозпродукт" (Марьина Горка), где его проинформируют о производственно-финансовой деятельности предприятия и перспективах его развития.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель правительства ознакомится с реализацией инвестиционного проекта по созданию производства высокоочищенного парафина, масел, смазок,...

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