12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трассы городских маршрутов в Минске изменяются 13 мая из-за международного велокарнавала "Viva, ровар-2017", сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Будет закрыто движение всех видов транспорта по просп.Победителей на участке от ул.Немига до ул.Ратомская и по просп.Машерова от ул.Даумана до ул.Тимирязева.

В период с 14.00 ориентировочно до 16.30 автобусы будут следовать:

- №29 от просп.Машерова по ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Нововиленская, ул.Орловская и далее по маршруту в обоих направлениях;

- №44, 136 со стороны просп.Машерова по ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Нововиленская, ул.Орловская, ул.Тимирязева, ул.Ратомская, просп.Победителей, в обратном направлении - по просп.Победителей, ул.Ратомская, ул.Тимирязева, ул.Орловская, ул.Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул.Даумана, просп.Машерова;

- №163 со стороны ул.Кальварийская по ул.Романовская Слобода, ул.Немига, в обратном направлении - по ул.Немига, ул.Городской Вал, ул.Романовская Слобода, ул.Кальварийская.

В период с 14.45 ориентировочно до 16.30:

- №1 от ДС "Веснянка" по ул.Нарочанская, ул.Тимирязева, ул.Кальварийская, ул.Романовская Слобода, ул.Городской Вал, просп.Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;

- №119С от МКАД по просп.Победителей, ул.Ратомская, ул.Тимирязева, ул.Кальварийская, ул.Романовская Слобода, ул.Городской Вал, просп.Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов "2-я городская детская больница", "Л.Украинки", "Тимирязева", "ст.м. Фрунзенская", "Романовская Слобода" (в обратном направлении "Городской Вал");

- №91 от ул.М.Богдановича по ул.Немига, ул.Романовская Слобода, ул.Кальварийская, ул.Тимирязева, ул.Нарочанская до ДС "Веснянка в обоих направлениях;

- №69 от просп.Пушкина по ул.Тимирязева, ул.Кальварийская, ул.Романовская Слобода, ул.Городской Вал, просп.Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;

- №133 со стороны ДС "Веснянка" по ул.Нарочанская, ул.Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул.Саперов), ул.Орловская и далее по маршруту, в обратном направлении - по ул.Орловская, ул.Тимирязева, ул.Нарочанская;

- №76Э, 89Э со стороны пл.Бангалор по ул.Орловская, ул.Тимирязева, в обратном направлении - по ул.Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул.Саперов), ул.Орловская и далее по маршрутам с выполнением остановочного пункта "Л.Украинки";

- №73 со стороны микрорайона Лебяжий по ул.Тимирязева, ул.Кальварийская, ул.Романовская Слобода, ул.Немига, в обратном направлении - по ул.Немига, ул.Городской Вал, ул.Романовская Слобода, ул.Кальварийская, ул.Тимирязева;

- №11 со стороны просп.Пушкина по ул.Тимирязева, ул.Нарочанская в обоих направлениях.

Работа троллейбусных маршрутов №10, 39, 77 организуется до РК "Берута".-0-