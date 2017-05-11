12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области 60% школьников летом отправятся на трудовую практику и в творческие центры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Гродненского облисполкома.

В области запланировали меры по организации летней занятости школьников с целью предложить всем занятия на летний период. Будет продолжена практика прошлого года по работе центров дополнительного образования. Они будут открыты все лето, предлагая детям приходить на всевозможные кружки и занятия по интересам. Для этого продуманы программы занятий, скорректирован график отпусков специалистов. По предварительным подсчетам, посещать их намерены около 20 тыс. ребят. Также для 40 тыс. школьников области будут организована летняя трудовая практика.

"Сегодня во всех учреждениях образования есть информация о занятости каждого ребенка школьного возраста в летний период, исходя из этого мы и проработали предложения по летней занятости. В школах проведены опросы, которые показали, что, по предварительным оценкам, около 60% школьников планируют отдохнуть вместе с родителями, 44% побывают в одну из смен в оздоровительных лагерях, в остальное время учреждения образования готовы предложить детям интересные занятия, курсы, мастер-классы, экскурсии", - отметил начальник управления образования Александр Сонгин.

В оздоровительных лагерях различного типа в Гродненской области отдохнут летом 48 тыс. детей, что на 3,2 тыс. больше, чем в прошлом году. С использованием государственной дотации в лагерях смогут побывать почти 47 тыс. школьников, из них 21740 в лагерях с круглосуточным пребыванием и почти 25 тыс. - с дневным. Также в области летом продолжат и расширят начатый в прошлом году проект по организации дополнительных оздоровительных лагерей на базе сельских школ, расположенных в живописных и экологически чистых местах. Будут работать 48 таких лагерей.-0-