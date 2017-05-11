Зарядка электромобиля

12 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Первая серийная зарядная станция для электромобилей от ОАО "Витязь" в скором времени будет установлена в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель главного инженера витебского предприятия Александр Борисович.

Первый опытный образец под наименованием ЕС-301 меньше месяца работает в тестовом режиме в Витебске - его установили на заводской парковке рядом с торговым домом "Витязь" на пр. Строителей. До конца года любой владелец электромобиля может бесплатно воспользоваться услугой заправки. Вслед за областным центром на очереди столица. "Для распространения таких станций в Беларуси необходимо содействие властей. Развитие электромобильности в Беларуси взято на контроль главой государства. Наше предприятие направит письмо в облисполком, чтобы в скором времени во всех крупных городах региона появились такие зарядные станции. Параллельно достигнута договоренность об установке розетки для "зеленых" авто возле Министерства промышленности. Проект проходит стадию согласования. Сам монтаж не займет много времени - станцию в Витебске мы установили за неделю. Так что в Минске наш объект может появиться уже до конца мая", - пояснил Александр Борисович.

Ознакомиться с разработкой ОАО "Витязь" 11-12 мая мог любой желающий на выставочном стенде VI Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Перспективы". Интерфейс подключения электромобиля к зарядному устройству реализован в двух видах: трехфазный соединительный разъем европейского стандарта Type 2 с выходной мощностью 22 кВт и универсальный вариант - бытовая евророзетка. Это позволяет использовать белорусскую разработку для обслуживания электромобилей разных производителей, оборудованных отличающимися типами разъемов, а также для зарядки электромотоциклов, гироскутеров и электровелосипедов. При зарядке электромобиля трехфазным переменным током потребуется 2-4 часа, в однофазном режиме время зарядки растянется на 8-10 часов. Управлять услугой можно с помощью заранее оплаченной бесконтактной карты с использованием RFID-технологии или посредством SMS-сообщения на конкретный номер либо через мобильное приложение. Разработка ОАО "Витязь" рассчитана для установки в городской инфраструктуре: в паркингах, на стоянках гипермаркетов и бизнес-центров, возле офисов, чтобы владельцы, оставляя транспорт на несколько часов, могли его заодно подзарядить.

Неразвитая зарядная инфраструктура сегодня является существенным препятствием для выбора в пользу электромобиля. В Витебске, например, владельцев таких авто на электроприводе - считанные единицы. Например, семья Ирины Шайдуры приобрела "Фиат 500е" всего два месяца назад в дополнение к машине на бензиновом двигателе, но автоледи уже почувствовала разницу. "Точных подсчетов мы, конечно, не делали, но ощущаю экономию. И, конечно, это гораздо более экологично. На машине удобно ездить по городу, на дачу. Зарядки хватает на 140 км. В комплект к машине мы приобрели собственную зарядку, а теперь также пользуемся услугами станции возле "Витязя" - ставим автомобиль на ночь, и к утру он готов к работе. Причем бесплатно", - отметила Ирина Шайдура.

На "Витязе" осознают, что будущее за электрическими двигателями, и работают на перспективу. Тем более что в Таможенном пространстве с сентября прошлого года отменены таможенные платежи на электромобили. Крупнейшие корпорации автомобилестроения начали активно переориентироваться на строительство заводов, производящих экологичный транспорт. В 2017 году планируется выпустить и ввести в эксплуатацию 20 зарядных станций, а в дальнейшем, при наличии господдержки, витебское предприятие ежегодно будет наращивать объемы с оглядкой на формирующийся рынок (в том числе и за пределами Беларуси) и рост спроса. Запуск производства произошел с легкой руки экс-генерального директора Сергея Гунько, который сегодня является заместителем министра промышленности страны. При нем завод "Витязь" и представительство международной компании "Шнейдер Электрик" в России и СНГ договорились о совместной деятельности по производству стационарных электрозарядных станций на базе витебского предприятия. Это полностью соответствовало разработанной стратегии развития компании до 2030 года, которая предусматривает поэтапное внедрение новых продуктов.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010-м предприятие акционировано с долей государства в уставном фонде в 100%. ОАО "Витязь" специализируется на производстве телевизоров, бытовой техники, медицинского оборудования и других высокотехнологичных изделий.-0-