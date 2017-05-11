Пять гостиниц появятся в историческом центре Гродно

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пять новых гостиниц появятся в историческом центре Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.

В историческом центре Гродно будут построены пять отелей. Два из них планируется ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года. В частности, в 2017 году начнет работу гостиница по улице Калючинской: разместится она в старинном здании рядом с площадью Советской. Здесь будет создано 35 рабочих мест. До конца года откроется и гостиница по улице Малой Троицкой в историческом центре города.

"В 2018 году еще один отель будет введен в эксплуатацию в историческом здании по улице Большой Троицкой неподалеку от синагоги", - отметил Андрей Болтрик. Он подчеркнул, что на стадии проектирования находятся гостиничный комплекс по улице Буденного, а также гостинично-медицинский комплекс по улице Горького. В результате реализации этих инвестпроектов будет создано около 200 новых рабочих мест.

В течение нескольких месяцев также будет сдан в эксплуатацию комплекс из автосервиса, гостиницы, других объектов сервиса на въезде в город со стороны Польши по улице Суворова.

"Гродно, входящий в безвизовую зону, становится все популярнее у туристов, инвесторам также интересна сфера услуг и обслуживания", - отметил Андрей Болтрик. Он подчеркнул, что к продаже готовится гостиница "Беларусь" в центре Гродно, акции которой принадлежат городу.

Летом начнутся строительные работы в бывшей гостинице "Гродно" по улице Поповича. Ранее 16-этажное знание было продано с аукциона китайской компании. Трехзвездочный отель получит название Echeng. Проект реконструкции уже прошел необходимые согласования. Здесь разместятся офисные помещения, рестораны, кафе, конференц- и тренажерный залы, а также 110 номеров повышенной комфортности. Завершение работ запланировано на 2020 год.-0-