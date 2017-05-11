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Колесо обозрения появится в Гродно

12.05.2017 17:33 — Новости регионов | БелТА  
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12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно планируют установить колесо обозрения, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.

Участок для установки аттракциона выделен в Коложском парке. Есть и инвестор, проявляющий заинтересованность в реализации проекта. Своего колеса обозрения у популярного у туристов областного центра нет уже около трех десятков лет, ранее аттракцион размещался именно в Коложском парке.

"В городе определено 20 участков для размещения объектов общепита, торговли, общественного назначения. Четыре из них с начала года уже были реализованы на аукционе. В частности, в спальном районе Ольшанка появятся два новых торговых объекта, на улице Замковой будет возведено административно-торговое здание", - рассказал Андрей Болтрик.

В ближайшее время на торги будет выставлен участок по проспекту Космонавтов напротив автовокзала, интерес к нему проявляют представители известных сетей быстрого питания. Еще один объект общепита будет построен в районе лесопарка Пышки. Для потенциальных инвесторов выделен и участок под торговый комплекс в спальном районе Ольшанка.

Также в Гродно продолжается строительство крупного гипермаркета "Тринити" по проспекту Янки Купалы. Инвестпроект предполагает создание свыше 2,5 тыс. рабочих мест.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Участок для установки аттракциона выделен в Коложском парке. Есть и инвестор, проявляющий заинтересованность в реализации проекта.

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