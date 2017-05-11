ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль плавания "Золотая рыбка" пройдет в Минске 13 мая

12.05.2017 17:46 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования по плаванию среди детей и подростков "Фестиваль плавания "Золотая рыбка" на призы Александры Герасимени пройдут в Минске 13 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Фестиваль проводится ежегодно с целью популяризации плавания среди детей и подростков как олимпийского вида спорта. В этом году соревнования пройдут на базе столичной средней школы №59. Участники будут состязаться в двух возрастных категориях: дети 9-10 лет и 10-11 лет. Также запланированы семейные эстафеты. В финальных заплывах на старт выйдут сборные команды областей и Минска. Общее количество участников - 72 юных спортсмена и 48 родителей.

В церемонии открытия фестиваля примет участие заслуженный мастер спорта Беларуси, призер Олимпийских игр, чемпионка мира Александра Герасименя.

Мероприятие инициировано Министерством образования, Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов, общественным объединением "Белорусская федерация плавания".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль проводится ежегодно с целью популяризации плавания среди детей и подростков как олимпийского вида спорта. В этом году соревнования пройдут на базе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Колесо обозрения появится в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика