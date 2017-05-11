12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования по плаванию среди детей и подростков "Фестиваль плавания "Золотая рыбка" на призы Александры Герасимени пройдут в Минске 13 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Фестиваль проводится ежегодно с целью популяризации плавания среди детей и подростков как олимпийского вида спорта. В этом году соревнования пройдут на базе столичной средней школы №59. Участники будут состязаться в двух возрастных категориях: дети 9-10 лет и 10-11 лет. Также запланированы семейные эстафеты. В финальных заплывах на старт выйдут сборные команды областей и Минска. Общее количество участников - 72 юных спортсмена и 48 родителей.

В церемонии открытия фестиваля примет участие заслуженный мастер спорта Беларуси, призер Олимпийских игр, чемпионка мира Александра Герасименя.

Мероприятие инициировано Министерством образования, Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов, общественным объединением "Белорусская федерация плавания".-0-