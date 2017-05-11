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Чебурашка и Гарри Поттер встретились на параде детских колясок в Гродно

12.05.2017 18:12 — Новости регионов | БелТА  
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Чебурашка и Гарри Поттер встретились на параде детских колясок в Гродно

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Необычный фестиваль прошел сегодня в Гродно: по центру города в сказочных колясках проехали дети, передает корреспондент БЕЛТА.

Парад детских колясок становится для Гродно традицией. Три года назад в администрации Ленинского района таким образом решили отметить День семьи. С тех пор праздник из местного мероприятия вырос в настоящий брендовый фестиваль. На этот раз более 70 красочных колясок проехали по главной пешеходной артерии старого города - улице Советской. Творческий подход участников парада поражал: рядом с ящиком апельсинов и Чебурашкой ехал Мойдодыр, со знаменитыми Машей и Медведем соседствовал Гарри Поттер. Двигались в колонне и импровизированные пожарные машины, и избушка Бабы-Яги, и даже Чашка кофе.

"Родители активно поддерживают наше предложение выступить таким образом за популяризацию семьи и традиционных нравственных ценностей. Парад лучше всего показывает, что большая семья - это здорово", - отметил заместитель главы администрации Ленинского района Гродно Александр Ковш. По его словам, в настоящее время в районе свыше 1,3 тыс. многодетных семей.

К слову, во время фестиваля отметили еще одну знаменательную дату - 100-летие системы ЗАГС. Колонна колясок сделала остановку у отдела ЗАГС Ленинского района, где прошла торжественная регистрация ребенка.

Продолжился праздник на летней эстраде в парке им. Жилибера. Здесь впервые провели дефиле детской моды, организовали занятия для самых маленьких по финансовой грамотности. На концерте выступили семейные коллективы и заслуженный любительский коллектив "Гродненский колокольчик". Кульминацией праздника стал танцевальный флешмоб "Погремушка" для всех собравшихся.

По итогам парада были определены победители в различных номинациях. Призы от администрации Ленинского района, партнеров праздника - организаций и предприятий города - получили абсолютно все участники парада.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Парад детских колясок становится для Гродно традицией. Три года назад в администрации Ленинского района таким образом решили отметить День семьи.

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